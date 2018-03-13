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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۸:۲۱

حاشیه دیدار تراکتورسازی- الجزیره؛

علی خصیف به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد

علی خصیف به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد

تبریز- در جریان دیدار تراکتورسازی با الجزیره امارات علی خصیف به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دروازه‌بان تیم فوتبال الجزیره امارات به‌عنوان برترین بازیکن دیدار این تیم مقابل تراکتورسازی تبریز انتخاب شد.

دیدار تیم‌های فوتبال تراکتورسازی و الجزیره در هفته چهارم پیکارهای لیگ قهرمانان آسیا با نتیجه تساوی خاتمه پیدا کرد.

در دومین روز از هفته چهارم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا تیم تراکتورسازی از گروه اول این رقابتها امروز سه شنبه میهمان الجزیره امارات بود که این بازی با نتیجه تساوی یک - یک تمام شد

در این بازی که از ساعت ۱۶ در ورزشگاه یادگار امام (ره) آغاز شد، رومارینو (۴۴) برای الجزیره و فرزاد حاتمی (۷۸) برای تراکتورسازی گلزنی کردند.

کد مطلب 4251240

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