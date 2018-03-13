پیام شهدا این است که نترسید و مقاومت کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح سه شنبه سعید جلیلی در مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام دفاع مقدس در تهران حاضر شد و در جمع مردم به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی با اشاره به عظمت و شکوه شهدای جنگ تحمیلی گفت: خدا را شاکریم که به ما افتخار میزبانی عزیزانی را عطا فرمود که به صراحت قرآن "عند ربهم یرزقون" هستند و امروز مزارشان نزد ما نشانه ای است که حقیقت گم نشود.

جلیلی افزود: امثال همین عزیزان هستند که باعث می شوند امام راحل(ره) در وصیتنامه خود بگویند مردم دوران ما از امت رسول الله (ص) مقام برتر و والاتری دارند و همگان را در کنار عبادات به مطالعه وصیتنامه شهدا توصیه می کنند تا ببینیم یک نوجوان و جوان در عنفوان جوانی به چه مقامی می تواند برسد.

وی ادامه داد: امثال این شهیدان ثابت کردند بعد از ۱۴۰۰ سال هم می توان اصحاب رسول الله و امام حسین علیه السلام بود و این اعتراف تمام قدرت های جهان بود که گفتند ما هرآنچه داشتیم و میتوانستیم بسیج کردیم اما نتوانستیم در برابر قدرت جمهوری اسلامی بایستیم.

جلیلی گفت: قدرت جمهوری اسلامی همین عزیزانی بودند که درخشیدند و توانستند با اتصال به قدرت الهی، پیروزی ها و موفقیت های برزگی را رقم بزنند و ثابت کنند ایمان و عمل صالح چه آثار و ویژگی های شگفتی می تواند به بار بیاورد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: دشمنان ما تمام تلاش خود را کرده اند که این الگوها و نمونه ها تکثیر و گسترش پیدا نکنند اما به رغم همه این تلاشها امروز دشمنان نظاره گر این هستند که در دهه ۹۰ نیز همانند دهه ۶۰ حججی ها و حدادیان ها تکثیر میشوند و نهال انقلاب بعد از ۴۰ سال به درختی تنومند و جوانی برومند بدل شده است که ثمرات آن هر روز بیش از پیش نمایان و متجلی می شود.

جلیلی در پایان گفت: امروز پیام و بشارت شهدا برای ما نیز این است که نترسید و مقاوم باشید و راه شهدا که همان پیروی از مسیر ولایت است را ادامه دهید.