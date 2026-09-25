به گزارش خبرگزاری مهر، رئیسجمهور چین از دستیابی پکن و واشنگتن به تفاهم درباره مجموعهای از مسائل خبر داد و گفت که در جریان سفر دونالد ترامپ به چین، دو طرف بر ایجاد روابطی سازنده و باثبات در سطح راهبردی توافق کردهاند.
رئیسجمهور چین افزود که مذاکراتی صریح و عمیق با ترامپ داشته و دو طرف درباره چندین موضوع به تفاهمهایی دست یافتهاند.
وی تأکید کرد که در جریان سفر رئیسجمهور آمریکا به چین، دو طرف بر پیشبرد روابطی سازنده و باثبات میان چین و آمریکا در سطح راهبردی توافق کردند.
رئیسجمهور چین گفت: تفاهمهای حاصلشده با دونالد ترامپ، فصل تازهای در روابط چین و آمریکا رقم زده است.
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