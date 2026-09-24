منان رئیسی: حضور مردم در دفاع از کشور کمتر از عملیات نظامی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد منان رئیسی شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم آستانه اشرفیه اظهار کرد: دشمن پس از شهادت رهبر شهید، در رسانه‌های خود اعلام کرد «ما ایران را آزاد کردیم و ادامه کار با مردم است».این سخنان نشان می‌دهد دشمن با اتاق فکری مشخص و هدفی از پیش تعیین شده، درصدد تکمیل پروژه خود است و جنگ همچنان در ابعاد مختلف، حتی در بُعد نظامی، ادامه دارد.

نماینده مردم قم در مجلس با اشاره به اهداف دشمن از آغاز جنگ ، افزود: یکی از اهداف دشمن نابودی تمدن ایرانی است؛ موضوعی که ترامپ نیز در توییت های خود، نه یک‌بار بلکه چندین بار به آن اشاره کرده است. برخلاف تصور برخی افراد که دچار خطای محاسباتی شده‌اند بدانند مشکل دشمن فقط با جمهوری اسلامی یا نیروهای مذهبی و نظامی نیست، آنها با اصل ایران مستقل و مقتدر مشکل دارند.

«ایران مستقل»؛هدف اصلی دشمن است

رئیسی با بیان اینکه برای شناخت ماهیت این دشمنی باید تاریخ را مطالعه کرد، گفت: مصدق بر استقلال کشور تأکید داشت و می‌گفت ایران باید مستقل و مقتدر باشد.

وی با بیان اینکه ایران جزء پنج کشور نخست جهان قرار دارد و از موقعیتی حساس و راهبردی برخوردار است، ادامه داد:دشمن به دنبال مقابله با تمدن ایران اسلامی و تجزیه کشور است؛ چراکه ایران کشوری پهناور، مستقل و برخوردار از منابع طبیعی فراوان و خدادادی است، در

نماینده مردم قم در مجلس با اشاره به فضای نگران‌کننده شب‌های نخست افزود:در ابتدای حوادث، اخباری که از برخی شهرها می‌رسید، نگرانی‌هایی ایجاد کرده بود؛ اما همین شرایط موجب شد اهمیت نعمت انسجام، حفظ وحدت و پایداری انقلاب اسلامی را بهتر درک کنیم.

وی با بیان اینکه معجزه بعثت، شرایط را از همان شب‌های نخست تغییر داد، گفت: حضور حماسی مردم، همه معادلات را دگرگون کرد.

حضور مردم، ضلع سرنوشت‌ساز دفاع از کشور

رئیسی با تأکید بر نقش حضور مردم در کنار عملیات نیروهای مسلح افزود: با اطمینان می‌گویم اگر عملیات نظامی نیروهای سلحشور با حضور مردم در خیابان‌ها همراه نمی‌شد، معلوم نبود کشور به چه سمتی می‌رفت.

وی با اشاره به اینکه حضور مردم سرنوشت‌ساز است. گفت:حضور مردم کمتر از عملیات نظامی نیست و اهمیت آن نیز کمتر نیست.

نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه دشمن مترصد آن است که خیابان‌ها و میدان‌ها از مردم خالی شود، اظهار کرد:فشار شدید اقتصادی و تحریم‌ها نیز با همین هدف اعمال می‌شود تا مردم صحنه را ترک کنند.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب افزود: رهبر معظم انقلاب در ۳۷ سال زعامت خود، در بسیاری از موارد مسائل را به‌درستی پیش‌بینی کرده‌اند و بخش عمده‌ای از سخنان ایشان محقق شده است.

رئیسی با اشاره به جایگاه خون شهدا در تداوم انقلاب اسلامی گفت: علمای بزرگ تأکید کرده‌اند که انقلاب پابرجا می‌ماند

وی تصریح کرد:بسیاری از این توطئه‌ها و دشمنی‌ها اگر با یک‌پنجم شدت در کشورهای دیگر رخ می‌داد، آن کشورها از هم می‌پاشیدند؛ اما انقلاب اسلامی ایران به برکت خون شهدا همچنان استوار خواهد ماند و مسیر خود را تا اتصال به انقلاب حضرت مهدی(عج) ادامه خواهد داد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:این تجمعات مردمی جلوه‌ای از حرکت مقدمه‌سازان ظهور است و باید تلاش کنیم در شمار لشکر زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) قرار بگیریم.