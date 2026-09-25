کاخ تاریخی اجابیت کلاردشت به مردم بازگردانده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در آیین افتتاح رسمی این مجموعه که امروز پنجشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور مدیران استانی و جمعی از اهالی فرهنگ برگزار شد، این اقدام را گامی در راستای بازتوزیع ثروتهای هویتی و فرهنگی کشور دانست و تصریح کرد: خوشبختانه پس از چند دهه، امروز با همت رئیسجمهور و موافقت او و با تلاش جدی و سختکوشانه معاون اجرایی رئیسجمهور این کاخ و مجموعه موزه تاریخی به صاحبان اصلی آن یعنی مردم بافضیلت کلاردشت بازگشت.
صالحیامیری با ابلاغ سلام گرم رئیسجمهور به مردم مازندران و کلاردشت، افتتاح این مرکز باستانشناسی را هدیه دولت چهاردهم به حافظه تاریخی ملت ایران خواند و اظهار داشت: این سازه تاریخی و تمدنی بسیار باارزش که در برگیرنده کشفیات بیبدیل مناطق کلاردشت و رامسر است، برای نخستین بار در قالب یک کاخموزه استاندارد به مردم منطقه، استان مازندران و همه ملت بزرگ ایران تقدیم میشود تا بستری برای تبارشناسی هویت ایرانی و تقویت خودباوری ملی باشد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به غنای باستانشناختی و تاریخی منطقه، کلاردشت را یکی از کانونهای کهن زیست تمدنی در فلات ایران معرفی کرد و افزود: آثاری که با تلاش باستانشناسان و کارشناسان ما کشف شده و از امروز در این مکان به نمایش درآمده است، قدمتی فراتر از ۴ هزار سال دارد، از شاهکار بینظیر «جام زرین کلاردشت» تا مجموعهای از اشیای زرین و باستانی گرانبها که همگی گواه زیست مردمان هنرمند، خلاق و صاحبسبک در بیش از سه تا چهار هزار سال قبل در این جغرافیا است.
وی با تاکید بر اینکه کاوشهای علمی و تبارشناسی تاریخی در گستره سرزمینی ایران جایگاه کشور را در نظام تمدنی جهان برجستهتر میکند، خاطرنشان ساخت: باور کنید کلاردشت در هزارههای کهن مهد هنرمندانی بوده که جام زرین را با چنین ظرافتی خلق کردهاند، اگر در سرتاسر جغرافیای ایران به کاوش، شناسایی و معرفی میراث تبارشناختی بپردازیم، رخدادی عظیم در بازشناسی درخشش تمدن ایرانی در جهان معاصر رقم خواهد خورد.
صالحیامیری در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه صنعت گردشگری را محرک اصلی اقتصاد پایدار منطقه برشمرد و با دعوت از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران بخشخصوصی تاکید کرد: از تمامی سرمایهگذاران سراسر کشور دعوت میکنم کلاردشت را به عنوان مقصدی راهبردی برای سرمایهگذاری انتخاب کنند، هرگونه سرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری این منطقه از بازدهی و توجیه اقتصادی بسیار بالایی برخوردار خواهد بود و همزمان به شناخت عمیقتر جامعه از پیشینه غنی این دیار کمک خواهد کرد.
وزیر میراثفرهنگی در پایان با اعلام اینکه درهای کاخموزه اجابیت از امروز به روی آحاد مردم، جامعه دانشگاهی، پژوهشگران و نخبگان گشوده است، یادآور شد: این مجموعه نفیس تمدنی و بخش عمدهای از اشیای گرانبهای حوزه ملی که به این موزه منتقل شدهاند، متعلق به مردم است، صیانت و حفاظت از این گنجینه، رسالتی مشترک میان مردم بافرهنگ منطقه و نهادهای تخصصی خواهد بود.
کاخ تاریخی اجابیت کلاردشت، متعلق به دوره پهلوی اول، پس از سالهای طولانی انتظار و در پی پیگیریهای مجدانه دولت به موزه باستانشناسی تبدیل و به مردم بازگردانده شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در آیین افتتاح رسمی این مجموعه که امروز پنجشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور مدیران استانی و جمعی از اهالی فرهنگ برگزار شد، این اقدام را گامی در راستای بازتوزیع ثروتهای هویتی و فرهنگی کشور دانست و تصریح کرد: خوشبختانه پس از چند دهه، امروز با همت رئیسجمهور و موافقت او و با تلاش جدی و سختکوشانه معاون اجرایی رئیسجمهور این کاخ و مجموعه موزه تاریخی به صاحبان اصلی آن یعنی مردم بافضیلت کلاردشت بازگشت.
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