به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه رایزنی‌ها با وزرای امور خارجه کشورهای شرکت‌کننده در هشتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عصر پنج شنبه با کنستانتینوس کومبوس وزیر امور خارجه قبرس گفتگو کرد.

در این دیدار درباره روابط دوجانبه و تحولات بین‌المللی بحث و تبادل نظر شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تبیین مواضع ایران درباره تحولات منطقه متعاقب نقض عهد آمریکا و تشدید اقدامات‌ تجاوزکارانه و ناامن‌ساز آن در خلیج فارس و تنگه هرمز، بر لزوم اتخاذ رویکرد مسئولانه از سوی همه کشورها و پرهیز از هرگونه همراهی با طرف‌های متجاوز و قانون‌شکن تأکید کرد.

وزیر امور خارجه قبرس نیز بر پایبندی این کشور به اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل تاکید کرد.

وزرای امور خارجه ایران و قبرس همچنین در مورد برخی موضوعات مورد اهتمام مشترک در مورد روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای تبادل نظر کردند.