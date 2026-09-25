به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی صبح جمعه در آیین بازگشایی پلها و تونلهای آسیبدیده هرمزگان، با قدردانی از حضور وزیر راه و شهرسازی در استان، اظهار کرد: وزیر راه در وقایع مختلف سال گذشته و امسال بارها به استان هرمزگان سفر کردند و حضور میدانی و روحیه مدیریت جهادی ایشان در شرایط مختلف شایسته تقدیر است.
وی با اشاره به حادثه بندر شهید رجایی افزود: پس از وقوع این حادثه، وزیر راه و شهرسازی در نخستین ساعات با استان در تماس بودند و با وجود شرایط سخت، در مدت کوتاهی خود را به هرمزگان رساندند و ۴۸ ساعت در کنار مردم استان حضور داشتند.
استاندار هرمزگان ادامه داد: این رویکرد نشاندهنده آن است که مسئولان جمهوری اسلامی ایران هر زمان که مردم با شرایط دشوار مواجه هستند، در کنار آنها قرار میگیرند و تلاش میکنند روحیه امید و آرامش را در جامعه تقویت کنند.
ایستادگی مردم در برابر جنگ زیرساختها
آشوری با اشاره به شرایط حاکم بر کشور گفت: در شرایطی که جنگ ظالمانه علیه ملت ایران به راه افتاده و بیش از ۲۰۸ شبانهروز از این شرایط میگذرد، مردم هرمزگان با ایستادگی و مقاومت و روحیهای سرشار از امید، این دوران را پشت سر گذاشتهاند.
وی بیان کرد: یکی از برکات این شرایط، شکلگیری یکپارچگی حاکمیت در استان و اتحاد مقدس میان مردم و مسئولان بود که در کنار اقتدار نیروهای مسلح، ظرفیت و توانمندی قابل توجهی را برای کشور و استان ایجاد کرد.
استاندار هرمزگان افزود: زمانی که دشمن از جنگ زیرساختها سخن گفت، مردم در کنار سواحل و جزایر هرمزگان زنجیره انسانی تشکیل دادند و اعلام کردند که در کنار دولت و نیروهای مسلح مقتدر کشور و گوش به فرمان رهبری هستند.
آشوری تأکید کرد: این جنگ، جنگ ارادهها بود و اراده ملت ایران بر جنگ تکنولوژی غلبه کرد؛ چرا که مردم با وحدت و ایستادگی نشان دادند سرنوشت کشور به دست اراده ملت رقم میخورد.
بازسازی زیرساختها در کوتاهترین زمان
وی با اشاره به روند بازسازی پلها و محورهای مواصلاتی آسیبدیده هرمزگان گفت: در همان ساعات نخست وقوع حادثه، مجموعه مدیریت استان و دستگاههای اجرایی برای بازگشایی مسیرها وارد عمل شدند.
استاندار هرمزگان ادامه داد: در همان شب با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تماس گرفتم و مشخص شد که وی بدون اطلاع قبلی در مسیر یکی از تونلهای آسیبدیده قرار گرفته است؛ همچنین مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان نیز برای بازگشایی مسیرها پای کار آمد.
آشوری افزود: تأکید ما این بود که این مسیرها باید در سریعترین زمان ممکن بازگشایی شوند و پاسخ عملی و مناسبی به اقدام دشمن داده شود.
وی اظهار کرد: حضور مسئولان ملی و استانی و همکاری معاونان وزارت راه و شهرسازی، مجموعه راهداری و سایر دستگاههای مسئول، یک رفتار منسجم در مواجهه با شرایط اضطراری ایجاد کرد که نتیجه آن را امروز در بازگشایی این پلها شاهد هستیم.
۵۵ روز برای بازگشایی پلهای آسیبدیده
استاندار هرمزگان با بیان اینکه ۵۵ روز پس از وقوع این حادثه، شاهد بازگشایی پلهای آسیبدیده هستیم، گفت: این اقدام در شرایطی انجام شد که استان از جهات مختلف تحت فشار قرار داشت و بازسازی زیرساختها در چنین مقیاسی، دستاورد ملمی محسوب میشود.
وی افزود: تونلهای آسیبدیده نیز بازگشایی شدهاند و تلاش مجموعه مدیریت استان و دستگاههای اجرایی این است که عملیات مرمت آنها به شکلی انجام شود که حتی شرایط بهتری نسبت به پیش از حادثه داشته باشند.
آشوری همچنین با اشاره به مطالبات مطرحشده از سوی نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوعات مطرحشده در حوزه مسکن، راهها، تونلها و محورهای مواصلاتی در جلسه بعدازظهر بررسی و جمعبندی خواهد شد و امیدواریم دستورات وزیر راه و شهرسازی همانند گذشته راهگشا و نویدبخش اتفاقات خوبی برای استان باشد.
بازسازی در شرایط ناترازی اقتصادی
استاندار هرمزگان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: همه ما میدانیم که کشور با ناترازیهای اقتصادی، مالی و بودجهای مواجه است و انجام پروژههای بزرگی مانند بازسازی زیرساختهای آسیبدیده در چنین شرایطی، اقدامی قابل توجه و کمنظیر است.
وی در پایان از وزیر راه و شهرسازی، معاونان این وزارتخانه، مجموعه راهداری و حملونقل جادهای و همه دستگاههایی که در روند بازسازی زیرساختهای آسیبدیده هرمزگان مشارکت داشتند، قدردانی کرد.
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