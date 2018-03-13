بیمارستانهای استان قزوین در آماده باش کامل هستند

زهرا رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با آماده باش کامل بیمارستان های استان قزوین در آخرین شب چهارشنبه سال ۹۶ برای هرگونه خدمت رسانی آماده شده ایم.

وی بیان کرد: پیرو دستور أکید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر ارائه خدمات مطلوب درمانی در بیمارستان های کشور، به دنبال وقایع احتمالی آخرین شب چهارشنبه سال ۹۶ دستورالعمل اجرایی مربوطه، به بیمارستان های استان قزوین، ابلاغ شده و با برنامه ریزی های انجام شده، آماده ارائه خدمت رسانی شده ایم.

رئیس اداره امور بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی قزوین یادآورشد: تمامی بیمارستان ها برای پذیرش مصدومان و مجروحان احتمالی، از روز ۱۹ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ در حال آماده باش هستند.

رجبی در خصوص حضور فعال متخصصان مقیم و تعیین تکلیف کمتر از ۶ ساعت بیماران بیان کرد: متخصصان طب اورژانس، چشم و بیهوشی، به صورت مقیم در مراکز آموزشی، درمانی تابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین حضور دارندو امکان دسترسی سریع به متخصص ارتوپدی، جراح عمومی و همچنین فوق تخصص‌های مورد نیاز فراهم شده است.

وی افزود: امیدواریم با توصیه های ایمنی ماموران پلیس و سایر مسئولان بهداشتی با نظارت خانواده ها شاهد هیچگونه حادثه در امروز نباشیم.

قدیر موسی خانی معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین هم ضمن اعلام آمادگی نیروهای آتش نشان به خبرنگار مهر گفت: به منظور پیشگیری از حوادث تلخ احتمالی، تمامی ایستگاه ها و کارکنان عملیاتی سازمان آتش نشانی در آماده باش کامل هستند.

وی افزود: ۳۵ دستگاه خودروی آتش‌نشانی سبک و سنگین به همراه ۱۶۰ نیروی آتش نشان در آماده‌ باش کاملند تا در صورت بروز هرگونه حریق و حوادث در کمترین زمان ممکن به یاری شهروندان بشتابند.

موسی خانی تصریح کرد: با هماهنگی‌ واحد اجرائیات مناطق سه گانه شهرداری، تعداد ۱۲ دستگاه خودرو نیسان این مناطق نیز به امکانات اطفاء حریق تجهیز شده و با همراهی کارکنان آتشن‌شانی در شهر به صورت نامحسوس اقدام به گشت زنی می کنند و در صورت حادثه نسبت به انجام ماموریتها، اطفاء حریق و ارائه توصیه‌های ایمنی به شهروندان اقدام خواهند کرد.

وی اضافه کرد: ۸ ایستگاه آتش نشانی در آماده باش کامل هستند و تعداد ۶ پایگاه موقت نیز در نقاط پرترافیک شهر مستقر شده و نیروهای گشت پیاده این سازمان نیز در اماکن پر خطر آماده ماموریت شده اند.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی شهرداری قزوین یادآورشد: در این روز، مدیران عملیاتی و روسای ایستگاه های هشت گانه آتش نشانی از ساعت ۱۶ تا پایان این مراسم به طور مستمر در خیابان ها و معابر شهری گشت زنی می کنند و همه امور را رصد خواهند کرد.

موسی خانی از شهروندان خواست ضمن رعایت موارد ایمنی؛ از ریختن مایعات قابل اشتعال بر روی آتش و روشن کردن آتش های بزرگ که موجب آتش گرفتن درختان، کابل ها و سرایت به اماکن و خودروهای اطراف می شود خودداری کنند.

وی اظهارداشت: شهروندان در صورت بروز هر گونه حادثه با حفظ خونسردی، لازم است مراتب را به سامانه ۱۲۵ و یا نیروهای آتش نشانی مستقر در شهر اطلاع دهند و در صورت مشاهده خودروهای آتش نشانی در حین اعزام به ماموریت، مسیر را برای تردد این خودروها باز نگهدارند.