تشریح وضعیت سوال از رئیس جمهور در هیات رئیسه مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی وکیلی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۲۲ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی درخصوص سوال از رئیس جمهور و علت اعلام وصول نشدن آن در صحن علنی گفت: یک سوال از سوی آقای وقف چی در ارتباط با موسسات اعتباری تقدیم هیات رئیسه شد که این سوال از ۱۸۰ امضا برخوردار نبود. در حقیقت ۱۸۰ امضا مربوط به تقاضاهای ارجاع سوال بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سوال مذکور از ۷۷ امضا برخوردار بود که در کمیسیون نیز مورد بررسی قرار گرفت، اما همزمان دولت امضاهای کاهش سوال را به هیات رئیسه ارائه کرد، با این وجود اجازه دادیم موضوع در کمیسیون بررسی شود.

وی افزود: پس از بررسی موضوع در کمیسیون هفته تعطیلات مجلس آغاز شد و این شرایط همراه با پیوست امضاهای کاهش یافته سوال از رئیس جمهور شد. بنابراین می بایست طبق قاعده بعد از یک هفته آن را مختومه اعلام می کردیم، اما با مشورت با آقای ذوالنور، پژمانفر و مطهری یک هفته را تمدید کردیم تا بتوانیم به راستی آزمایی امضاهایی که دولت ادعا می کند پس گرفته بپردازیم.

وکیلی یادآور شد: سوال امروز آقای ذوالنور موضوعی دیگر با ۵ محور است که به امضای ۱۰۲ نماینده رسیده و به هیات رئیسه نیز ارائه شده است. این موضوع را بدون معطلی در هیات رئیسه مطرح و به محض ارائه سوال آن را به کمیسیون ارجاع دادیم، لذا دوشنبه هفته گذشته یعنی ۱۴ اسفندماه این سوال در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه سوال آقای ذوالنور مسبوق به سابقه نبوده است، گفت: با اجازه هیات رئیسه و فهم خود از آیین نامه داخلی مجلس نسبت به اعلام وصول آن اقدام نکردیم، چرا که روز دوشنبه ۱۴ اسفند سوال از رئیس جمهور در کمیسیون بررسی و یک هفته بعد از آن با کسر روز جمعه قرار بود روز یکشنبه در صورتی که امضاها کاهش نیابد، اعلام وصول شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: در تمام این موضوعات با آقای ذوالنور هماهنگی لازم انجام گرفت، اما دیروز به اطلاع ما رسید که حدود ۴۰ امضا از این سوالات پس گرفته شده و دولت مفاد امضاهای پس گرفته شده را به طور شفاف به نقل از نمایندگان به هیات رئیسه تقدیم کرده است. بر این اساس نمایندگانی که امضاهای خود را پس گرفتند، در این نامه نوشتند که "احتراماً با توجه به توضیحات ارائه شده درخصوص ۵ محور سوال از رئیس جمهور، انصراف خود را اعلام می نماییم. "

وکیلی ادامه داد: بنابراین سوال کنندگان به طور دقیق امضای خود را پس گرفتند اما آقای ذوالنور معتقد است ۲۲ نماینده از ۴۰ نماینده مذکور سوال خود را مجدداً مطرح و طرح را امضا کردند، بنابراین سوال از رئیس جمهور به قوت خود را باقی تلقی می کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به روند پیش آمده هیات نظار این امضاها را مجدد بررسی و به شرط تثبیت ۵۹ امضای دیگر سوال از رئیس جمهور را به جریان انداخته، در حقیقت این موضوع نشان از اعلان مختومه شدن سوال نیست، بلکه در حال رسیدگی وضعیت هستیم.