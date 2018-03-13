به گزارش خبرنگار مهر، بهروز رضایی با بیان اینکه مزاحمت‌های تلفنی به میزان بسیار زیادی کاهش یافته است، اظهار کرد: کاهش مزاحمت‌های تلفنی و افزایش کابین‌ها باعث شده هیچ کس پشت خط نماند.

وی ادامه داد: ستاد فرماندهی در سه سال گذشته ظرفیت‌های پاسخگویی را از ۸ کابین به ۱۶ عدد رسانده که باعث شده مشکلی برای پاسخگویی وجود نداشته باشد.

مدیر ستاد آتش‌نشانی شهر تهران به تماس‌های غیرضروری اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر میزان تماس‌های مزاحمین بسیار کاهش یافته، به طوری که می‌توان گفت ۲۰ تا ۳۰ درصد تماس‌های با ما را مزاحمت‌های تلفنی تشکیل می‌دادند.

رضایی با بیان اینکه مزاحمت‌های تلفنی به ویژه در مواقع بحرانی بسیار ناپسند است، گفت: در مواقع بحرانی، شهروندان باید تلاش کنند تا افرادی که واقعاً نیاز به کمک دارند، حتی برای یک لحظه پشت خط نمانند.

وی اوج حوادث چهارشنبه‌سوری امسال را از ساعت ۱۷ تا ۲۴ اعلام و تصریح کرد: همکاران ما در سه شیفت امشب به صورت ویژه حوادث را رصد می کنند.

مدیر ستاد آتش‌نشانی شهر تهران با بیان اینکه آموزش‌های لازم باعث کاهش حوادث شده است، گفت: تماس‌ها با آتش‌تشانی از ۵ تا ۶ هزار به ۲.۵ تا سه هزار رسیده که این نشان می‌دهد حوادث در کلانشهر تهران کاهش یافته است.

رضایی خاطرنشان کرد: نیروهای آتش‌نشان امشب در هزار نقطه مستقر هستند و غیر از دو حادثه انفجار در صبح و دومی در ساعت ۱۵، مورد خاصی نداشتیم.