عرصه طبیعی شهرستان دشتی توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری عصر سه شنبه در نشست با رئیس و کارکنان اداره منابع طبیعی شهرستان دشتی که به مناسبت هفته منابع طبیعی برگزار شد، ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته این مجموعه اظهار داشت: با تلاش های صورت گرفته در این هفته برنامه های خوبی در سطح شهرستان اجرا شده است.

نادری با تاکید بر اینکه باید از منابع طبیعی شهرستان محافظت تا نسل آینده از مزایای آن بهره مند شوند، افزود: شهرستان دشتی دارای ۳۶۹ هزار هکتار عرصه طبیعی است که باید این رقم را در شهرستان افزایش دهیم و برای این کار نیز همه مردم باید مشارکت داشته باشند.

وی گفت: در راستای بیابان زدایی و تثبیت شن های های روان باید با نهال کاری و با همکاری مردم این کار صورت گیرد.

فرماندار دشتی با تاکید بر اینکه عرصه طبیعی شهرستان نگه داری و توسعه بدهیم، گفت: برای ایجاد این مهم نیازمند آموزش هستیم که باید به آن اهمیت داده شود.

وی ادامه داد: باید در زمینه آموزش برنامه ریزی جدی صورت گیرد و اثر گذاری آن نیز باید در جامعه شاهد باشیم.

نادری خاطر نشان کرد: در کشت درخت در سطح شهرستان باید از درخت و نهال های بومی و متناسب با شرایط منطقه استفاده شود.

وی تصریح کرد: این هفته بهترین فرصت برای آموزش به اقشار مختلف جامعه بویژه دانش آموزان و خانواده ها است.