کسب مقام نهم شهرداری گلپایگان در بازآفرینی شهری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین جمالی عصر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان در راستای عملکرد یکساله شهرداری گلپایگان در مباحث عمرانی و خدماتی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و فرا رسیدن سال نو اظهار داشت: شهرداری گلپایگان تاکنون توانسته ۸۰ درصد از بودجه ۲۲۰ میلیارد ریالی شهری در سال ۹۶ را محقق کند.

وی با اشاره به اینکه علیرغم مسائل حاد اقتصادی حاکم بر کشور، شهرداری با تلاش تمامی دست اندرکاران و حمایت اعضای شورا طی دو دوره چهارم و پنجم موفق به تحقق ۸۰ درصد بودجه پیشنهادی شد، افزود: تاکنون ۶۷ درصد بودجه صرف شده در پروژه های عمرانی و ۳۳ درصد آن در راستای موارد جاری شهرداری هزینه شده است که امیدواریم در روزهای پایانی سال ۹۶ این رقم را افزایش داده و به درصد تعیین شده دست یابیم.

شهردار گلپایگان با ارائه گزارشی در راستای پروژه های عمرانی به تکمیل پارک شادی در شهرک الوند با مساحت دو هکتار که قرار است طی سه ماهه اول سال ۹۷ به بهره برداری برسد، اشاره کرد و افزود: تکمیل و بهره برداری از بلوار اناربار و میدان ۹ دی در ورودی مسکن مهر با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال و مساحت یک هزار و ۶۰۰ مترمربع، بهسازی میدان آیت الله قاضی زاهدی، بهسازی میدان کارگر مقابل پارک جنگلی با پیشرفت ۹۵ درصد، بهسازی بوستان پارک شهر با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال، احداث بوستان جنب بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد ریال و شروع به کار احداث پارک شهید خرازی با ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی از جمله پروژه های به بهره برداری رسیده یا در حال انجام و اتمام است.

وی به بهسازی بوستان هفده تن گلپایگان با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی اشاره کرد و بیان داشت: پیاده روسازی خیابان شهید قرنی با رقمی بالغ بر دو میلیارد ریال، بهسازی خیابان امامت با ۲۰۰ میلیون ریال، پروژه شاخص و مهم باغ بانوان با مساحت چهار هکتار و پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصد که تاکنون شش میلیارد ریال هزینه در برداشته و امیدواری نسبت به اینکه طی شش ماهه اول سال ۹۷ به بهره برداری برسد و احداث بلوار آیت الله خوانساری، احداث واحد نقلیه موتوری با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی و با هدف تقویت واحدهای آتش نشانی و موتوری شهرداری گلپایگان از جمله طرح های شهری بوده است.

جمالی با بیان اینکه به منظور تهیه نقشه جامع شهر گلپایگان نقشه برداری هوایی با مقیاس مناسب و دقت بالا در یک دوهزارم صورت گرفته است، تصریح کرد: در ناحیه ۲ شهرداری گلپایگان نیز اقداماتی در راستای تسهیل رفت و آمد و تردد خودروهای عبوری از جمله احداث پل عابر پیاده و ماشین رو، احداث پیاده رو و ترمیم آسفالت و مرمت ترانشه های شهر به طول یک هزار مترمربع صورت گرفته است.

وی افزود: در واحد امور فرهنگی اجتماعی شهرداری نیز طی سال ۹۶ اقدامات و برنامه هایی از جمله تهیه و توزیع سالنامه، توزیع کیسه زباله خودرو، ساک های خرید، فضاسازی و تبلیغات شهری در مناسبت های مختلف، فراخوان مسابقه عکاسی با موضوع محیط زیست، ایجاد پایگاه روز طبیعت، برنامه پایش سلامت رانندگان حمل و نقل و .... با همکاری اداره میراث فرهنگی و گردشگری گلپایگان انجام شده است.

شهردار گلپایگان با تشریح سلسله گزارشات دیگر در راستای برنامه های واحد فرهنگی و اجتماعی شهرداری به برگزاری مراسم بزرگداشت روز شهدا در ۲۴ اسفندماه سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا با حضور اکیپ های شهرداری کاشت نهال بر سر قبور در آرامستان قاضی زاهد صورت می گیرد و به مناسبت ۲۵ اسفند؛ روز شهر پاک نیز برنامه هایی در راستای نظافت عمومی شهر با حضور اکیپ های شهرداری و NGO های زیست محیطی در شهر گلپایگان برگزار می شود.

وی در راستای اقدامات معاونت خدمات شهری به افزایش سرانه فضای سبز طی سال جاری به میزان ۲۴ مترمربع به ازای هر شهروند اشاره کرد و گفت: در راستای صرفه جویی مصرف آب، شهرداری اقدام به جداسازی آب شرب از آب فضای سبز برنامه ریزی کرده و به منظور کاشت انواع گل نسبت به پرورش گل های گوناگون از جمله؛ بنفشه، آهار، رز، شاه پسند و ... در جهت استقبال از بهار نزدیک ۱۰۰ هزار گلدان پرورش داده است.

جمالی با اشاره به اینکه کاشت ۱۲ هزار اصله نهال در بوستان ها و واکاری ها از ۱۵ اسفند تا اواسط اردیبهشت از جمله برنامه های مدنظر شهرداری گلپایگان است که در این راستا اهدای نهال و رنگ آمیزی جداول به متراژ ۳۵ هزار مترمربع انجام شده است، افزود: از جمله اقدامات دیگر معاونت خدمات شهری مربوط به واحد آتش نشانی است که در این راستا طی سال ۹۶ بیش از دوهزار و ۷۱۴ مورد آموزش به همشهریان و کارکنان ادارات مختلف شهرستان داده شده و این واحد با اعزام به ۴۴۸ عملیات بیش از ۲۵۴ مورد نجات یافته، ۱۱ مورد مجروحین و ۷ مورد متوفی را در عملیات آتش نشانی امدادرسانی کرده است.

وی تصریح کرد: برابر گزارش واحد خدمات شهری طی سال جاری تاکنون حدود ۳۰۹ فوتی در آرامستان قاضی زاهد مدفون شده اند که از این تعداد ۱۵۰ مورد زن و ۱۵۹ مورد مرد بوده اند.

شهردار گلپایگان با بیان اینکه واحد خدمات شهری روزانه بیش از ۳۰ تن زباله در سطح شهر جمع آوری و به محل های مورد نظر منتقل می کند، اظهار کرد: اتلاف سگ های ولگرد و حفر ۳۴ مورد چاه در معابر مختلف برای جلوگیری از آب گرفتگی معابر از جمله اقدامات این مرکز است و همچنین واحد حقوقی و املاک شهرداری اقداماتی را در راستای آزادسازی و تملک املاک واقع در مسیرهای احداثی صورت داده که امیدواریم تا پایان شش ماهه اول سال ۹۷ این آزادسازی به اتمام برسد.

وی با تأکید بر اینکه سامانه ۱۳۷ شهرداری آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و گزارش های مردمی در راستای موارد امور شهری است، بیان داشت: طی سال جاری بیش از ۸۰۹ اجرای کار از طریق این سامانه صورت گرفته که ۴۶۷ مورد آن تخلفات ساختمانی و مابقی مربوط به دیگر درخواست های شهروندان بوده است.

جمالی با اشاره به اینکه بحث ستاد بازآفرینی شهری از اقدامات ویژه با توجه به تأکید رئیس جمهور بوده است، گفت: در این راستا این ستاد در شهرستان گلپایگان با مسئولیت فرمانداری و دبیری شهرداری گلپایگان تشکیل و در اولین اقدام هفت پروژه مهم در قالب بافت های فرسوده و مراکز تاریخی در دستور کار قرار گرفته که در راستای این ۷ پروژه مبلغ ۵۰ میلیارد ریال در این ردیف جذب و در سال آینده هزینه می شود و در این خصوص شهرداری گلپایگان جزو ۲۷۰ شهر پیشرو کشور و ۹ شهر اول استان از بین ۱۰۷ شهرستان است.

وی به مسکن مهر شهر گلپایگان اشاره کرد و در راستای ساماندهی امور خدمات در این منطقه اظهار داشت: با توجه به واگذاری این پروژه از سوی مسکن و شهرسازی به شهرداری برابر توافقات مقرر شده بود مبلغ ۴۳ میلیارد ریال به شهرداری پرداخت شود که در این راستا تاکنون ۱۷ میلیارد ریال به شهرداری پرداخت شده و مابقی به مبلغ ۵ میلیارد ریال حواله قیر و واگذاری زمین خواهد بود.

نصب زیرساخت های پایش تصویری در مناطق مختلف شهر گلپایگان از جمله برنامه های شهرداری است که در این راستا شهردار گلپایگان به هزینه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی تجهیزات خریداری شده آن اشاره و بیان داشت: در صورت نصب فیبر نوری از سوی مخابرات نسبت به بهره برداری از این پروژه در اسرع وقت صورت می گیرد.

وی با تأکید بر اینکه شهرداری در راستای برنامه های شورای ترافیک مسئولیت و نماینده ای ندارد، اذعان کرد: ۵ عضو این شورا از نمایندگان فرمانداری، پلیس راهنمایی و رانندگی، اداره راه و شهرسازی، حمل و نقل جاده ای و محیط زیست هستند.

بکارگیری ۳۵ نیروی خدماتی در نظافت و پاکسازی نقاط مختلف شهر گلپایگان

در ادامه بهرام قاضی زاهدی، معاونت امور خدمات شهری گلپایگان با بیان اینکه این واحد با بکارگیری ۳۵ نیروی خدماتی به صورت اضافه کار هر روز قسمتی از مناطق شهر گلپایگان را نظافت و پاکسازی می کند، بیان داشت: با توجه به درخواست های سطل های زباله از طرف شهروندان و ممانعتی که برخی از افراد در جانمایی این سطل های زباله دارند از شهروندان گرامی درخواست می کنیم، زباله های خود را در ساعات و روزهای تعیین شده ۷ شب الی یک بامداد در محل های مورد نظر قرار دهند.

وی افزود: برابر تبصره ۲ ماده ۵۵ قانون، رفع سد معبر با شهرداری است لذا در این راستا و به منظور تسهیل در تردد عابران و وسایط نقلیه همکاری عموم مردم را می طلبیم.

۱۴۰ میلیارد ریال هزینه پروژه های عمرانی شهرداری گلپایگان در سال ۹۶

در ادامه حمیدرضا توسلی معاونت امور عمرانی شهرداری گلپایگان با بیان اینکه طی سال جاری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال صرف پروژه های عمرانی در شهر گلپایگان شده است، تصریح کرد: شهرداری طی هر هفته با بهره برداری از یک پروژه عمرانی با مبلغ ۳۰۰ تا ۱۵ میلیون ریال برای بهره برداری از ۴۰ پروژه کوچک و بزرگ هزینه کرده است.

در ادامه مسعود حبیبی، معاونت امور فرهنگی اجتماعی شهرداری گلپایگان با بیان اینکه طی سال جاری دو پروژه مهم فرهنگی با احداث و تکمیل موزه شهدا و کتابخانه شهرداری صورت گرفته است، اظهار داشت: ظرفیت کار مشارکتی و استفاده از کار خیرین می تواند در امور فرهنگی و اجتماعی بسیار ارزنده باشد.

وی افزود: شهرداری گلپایگان در اکثر کمیته ها و کارگروه های شهرستان عضویت داشته و حضور مستمر در جلسات فرهنگی و اجتماعی بیانگر این امر است که امیدواریم با استفاده از توان فکری و نیک اندیشی خیرین بتوانیم برنامه های بهتری در راستای استفاده شهروندان برگزار کنیم.

حبیبی به برگزاری سومین جشنواره دست های مهربانی در پنج شنبه آخر سال اشاره کرد و افزود: امیدواریم خانواده هایی که اسباب بازی سالم و بلااستفاده دارند نسبت به تحویل آنها جهت کودکان معلول و ناتوان جسمی این واحد را یاری و همراهی کنند.

تدوین آیین نامه تبلیغات شهری در شهرداری گلپایگان

در ادامه محمد سلطانی مسئول روابط عمومی شهرداری گلپایگان ضمن تقدیر از همکاری مدیران و بخش های مختلف با این واحد بیان داشت: یکی از اقدامات شاخص روابط عمومی تدوین آیین نامه تبلیغات شهری است که به واحدهای داخل شهرداری و اصناف ابلاغ خواهد شد تا نسبت به ساماندهی تبلیغات شهری اقدام شود.

وی افزود: امیدواریم در راستای تعامل هر چه بیشتر واحدهای مختلف فرهنگی با روابط عمومی شهرداری نسبت به برگزاری برنامه های متنوع طی سال برای عموم مردم اقدام کنیم.