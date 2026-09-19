محورهای رایزنی وزیران خارجه آمریکا و کره جنوبی در واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با چو هیون وزیر خارجه کره جنوبی در واشنگتن دیدار کرد.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار روبیو و چو هیون بر تداوم همکاری در بخش‌های راهبردی، از جمله صنعت نیمه‌رساناها، تاکید کردند.

وزیر خارجه آمریکا بار دیگر به اهمیت همکاری برای تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز و ضرورت تامین امنیت زنجیره‌های تامین برای بخش‌های حیاتی تاکید کرد.

دو طرف در ادامه بر پایبندی خود به خلع سلاح هسته‌ای کامل کره شمالی تاکید کردند.

طرفین در پایان همکاری سه جانبه میان آمریکا، ژاپن و کره جنوبی برای حفظ امنیت منطقه‌ی و تداوم همکاری برای تحقق هدف منطقه‌ای آزاد و باز در اقیانوس‌های هند و آرام را مهم دانستند.