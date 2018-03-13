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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۲۰:۴۲

افسر عالی رتبه تیم امنیتی العبادی در سامراء کشته شد

افسر عالی رتبه تیم امنیتی العبادی در سامراء کشته شد

یک منبع امنیتی عراقی از کشته شدن یک افسر عالی رتبه تیم امنیتی حیدر العبادی نخست وزیر عراق در درگیری با گردانهای السلام وابسته به جریان صدر در سامراء خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، یک منبع امنیتی عراقی از کشته شدن یک افسر عالی رتبه وابسته به تیم امنیتی حیدر العبادی نخست وزیر عراق در درگیری با گردانهای السلام وابسته به جریان صدر در سامراء خبر داد.

این منبع بیان کرد: نیروهای گردانهای صلح وابسته به جریان صدر به سوی تیم امنیتی ویژه نخست وزیر عراق در سامراء پس از عدم توجه آنها به هشدارها ایست بازرسی گردانهای صلح در نزدیکی سامراء آتش گشودند که بر اثر آن فرمانده تیپ ۵۷ سرتیپ شریف اسماعیل عبید کشته شد و دو تن از محافظانش نیز زخمی شدند.

منبع عراقی که نامش را فاش نکرد افزود: تیم امنیتی العبادی در ماموریت شناسایی در سامراء بودند.

به گفته این منبع؛ افراد زخمی شده علاء حسین عباس وو احمد دعیبل عامر هستند که به بغداد برای مداوا منتقل شده اند.

این در حالی است که مهند العزاوی مسئول رسانه ای گردانهای صلح وابسته به جریان صدر، تیم امنیتی حیدر العبادی را مسئول تیراندازی و تعدی به نیروهای گردانهای السلام دانست که به درگیری و کشته شدن سرتیپ شریف اسماعیل عبید منتهی شد.

برخی منابع عراقی از ورود حاکم الزاملی رئیس کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق به سامراء برای بررسی موضوع خبر دادند و اعلام کردند: الزاملی دستور تشکیل کمیته حقیقت یاب درباره این حادثه را داده است.

در همین حال، حیدر العبادی دستور داد کمیته ای فوری برای بررسی حادثه ترور فرمانده گارد حفاظتی نخست وزیری تشکیل شود تا جزئیات ترور سرتیپ شریف اسماعیل مشخص و عوامل آن بازداشت شوند.

کد مطلب 4251340

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