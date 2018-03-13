۱۳ نفر در حوادث چهارشنبه سوری مازندران مصدوم شدند

زکریا اشکپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون ۱۳ نفر براثر حوادث چهارشنبه سوری در مناطق مختلف استان مصدوم شدند افزود: بیشترین شمار مصدومان مربوط به شهر آمل بوده است.

وی افزود: از شمار مصدومان، سه نفر زن و ۱۰ نفر مرد بودند و بیشتر مصدومان ۱۵ تا ۲۰ ساله بودند که از ناحیه دست و صورت آسیب دیدند و بیشتر مصدومان مربوط به شهرهای آمل، بابل، تنکابن، فریدونکنار و بابلسر بوده است.

آخرین آمار مصدومان چهارشنبه‌سوری سال قبل ۹۶ مصدوم بود که از این تعداد ۷۸ نفر به بیمارستان‌ها مراجعه کرده و ۱۸ نفر نیز توسط اورژانس ۱۱۵ درمان شده‌اند، بیشترین آسیب به دست و چشم مصدومان وارد شد وبیشترین آمار مصدومین در شهرهای آمل، تنکابن،محمودآباد و بهشهر بودند و ازاین تعداد ،۱۴ نفر توسط اورژانس۱۱۵ در محل مداوا شدند و بقیه به بیمارستانها مراجعه کردند.