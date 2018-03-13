به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، محمود سعادتی اظهار داشت: ماموران انتظامی این فرماندهی در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش احساس امنیت در بین شهروندان با تلاش شبانه روزی خود موفق به دستگیری ۹۲۷ سارق حرفه ای در ۱۱ ماهه گذشته سال جاری شدند که آمارها بیانگر کاهش ۹ درصدی سرقت های نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

وی با اشاره به کشف ۲۶ تن و ۳۵۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر بیان داشت: با اقدامات شبانه روزی ماموران انتظامی ایرانشهر طی این مدت بیش از ۱۰۴ هزار عدد قرص روانگردان و ۹۵۰ هزار و ۷۲۶ نخ سیگار قاچاق نیز کشف شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر تصریح کرد: با تلاش شبانه روزی ماموران در ۱۱ ماه گذشته ۸۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و بیش از ۴۱ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق کشف شده است که آمارها نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چشمگیری را نشان می دهد.

وی با اشاره به اجرای طرح های مختلف فرهنگ ترافیک طی این مدت افزود: پلیس راهور این فرماندهی نیز ضمن برخورد با قانون شکنان تعداد یک هزار و ۷۲۸ دستگاه خودرو و یک هزار و ۷۹۴ دستگاه موتورسیکلت متخلف را توقیف کردند.

سعادتی خاطرنشان کرد: با اقدامات و تدابیر کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قتل های مسلحانه ۲۳ درصد و قتل های عادی ۶۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.