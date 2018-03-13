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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۲۱:۵۵

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی اصفهان:

تنها یک حادثه در چهارشنبه آخر سال اصفهان تاکنون داشتیم

تنها یک حادثه در چهارشنبه آخر سال اصفهان تاکنون داشتیم

اصفهان - مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی اصفهان گفت: از عصر امروز تاکنون تنها یک حادثه به مناسبت چهارشنبه سوری در اصفهان داشتیم و از غروب شب نسبتا آرامی را سپری کردیم.

محمد شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از غروب تاکنون نسبتا شب آرامی را سپری کردیم، اظهار داشت: به جز حادثه عصر امروز گزارش دیگری از حوادث چهارشنبه آخر سال و یا حریق در اصفهان نداشتیم.

وی افزود: این امر مدیون اطلاع رسانی خوب رسانه‌ها و همکاری نهادهای مختلف استان از جمله نیروی انتظامی است و امیدواریم با ادامه این روند تا پایان، شبی بدون حادثه را در اصفهان سپری کنیم.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در تشریح تنها حادثه امروز تاکنون ابراز داشت: در حادثه انفجار ترقه یک نوجوان از ناحیه دست و صورت آسیب دید و به بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان انتقال یافت.

وی گفت: این حادثه در هنگام تهیه و ساخت مواد منفجره رخ داد.

کد مطلب 4251381

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