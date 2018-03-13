تنها یک حادثه در چهارشنبه آخر سال اصفهان تاکنون داشتیم

محمد شریعتی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از غروب تاکنون نسبتا شب آرامی را سپری کردیم، اظهار داشت: به جز حادثه عصر امروز گزارش دیگری از حوادث چهارشنبه آخر سال و یا حریق در اصفهان نداشتیم.
وی افزود: این امر مدیون اطلاع رسانی خوب رسانهها و همکاری نهادهای مختلف استان از جمله نیروی انتظامی است و امیدواریم با ادامه این روند تا پایان، شبی بدون حادثه را در اصفهان سپری کنیم.
مدیر روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در تشریح تنها حادثه امروز تاکنون ابراز داشت: در حادثه انفجار ترقه یک نوجوان از ناحیه دست و صورت آسیب دید و به بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان انتقال یافت.
وی گفت: این حادثه در هنگام تهیه و ساخت مواد منفجره رخ داد.
نظر شما