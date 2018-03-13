تنها یک حادثه در چهارشنبه آخر سال اصفهان تاکنون داشتیم

وی افزود: این امر مدیون اطلاع رسانی خوب رسانه‌ها و همکاری نهادهای مختلف استان از جمله نیروی انتظامی است و امیدواریم با ادامه این روند تا پایان، شبی بدون حادثه را در اصفهان سپری کنیم.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در تشریح تنها حادثه امروز تاکنون ابراز داشت: در حادثه انفجار ترقه یک نوجوان از ناحیه دست و صورت آسیب دید و به بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان انتقال یافت.

وی گفت: این حادثه در هنگام تهیه و ساخت مواد منفجره رخ داد.