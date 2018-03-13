۱۴۳ نفر در استان البرز مصدوم شدند

مهدی مهرور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تاکنون حوادث چهارشنبه‌سوری در استان البرز ۱۴۳ مصدوم بر جای گذاشته که ۲۷ تن از این افراد زن هستند، اظهار کرد: تا به این لحظه متأسفانه یک نفر جان خود را ازدست‌داده است.

وی با اشاره به اینکه احتمال افزایش تعداد مصدومان وجود دارد، ادامه داد: اخبار تکمیلی در این خصوص اعلام خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز بابیان اینکه رقم زدنی شبی خوش با رعایت اصول ایمنی و توجه به حقوق شهروندی حاصل خواهد شد، گفت: امیدواریم تعداد مصدومان افزایش پیدا نکند.