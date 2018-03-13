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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۲۲:۲۸

مدیرکل مدیریت بحران لرستان:

مصدومیت ۲۰لرستانی در حوادث چهارشنبه‌سوری/درختانی که در آتش سوختند

مصدومیت ۲۰لرستانی در حوادث چهارشنبه‌سوری/درختانی که در آتش سوختند

خرم‌آباد- مدیرکل مدیریت بحران لرستان از مصدومیت ۲۰ لرستانی در حوادث چهارشنبه‌سوری خبر داد.

رضا آریایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعداد مجروحین مراسم چهارشنبه سوری تا ساعت ۲۲ امشب به ۲۰ نفر رسیده است، اظهار داشت: ۶ نفر از  مصدومان مربوط به شهرستان بروجرد هستند که در حادثه انفجار کپسول پیک نیک دچار مصدومیت شدند.

وی با بیان اینکه ۷ نفر در شهرستان دورود مصدوم شده اند، تصریح کرد: همچنین یک مرد ۴۰ ساله در شهرستان الیگودرز مصدوم شد.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان تعداد مصدومان حوادث چهارشنبه سوری در شهرستان ازنا را ۶ نفر اعلام کرد و گفت: آتش زدن تعدادی از درختان بلوار زیبا کنار در محدوده دریاچه کیو خرم آباد از دیگر حوادثی بوده که طی امشب رخ داده است.

کد مطلب 4251396

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