رضا آریایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعداد مجروحین مراسم چهارشنبه سوری تا ساعت ۲۲ امشب به ۲۰ نفر رسیده است، اظهار داشت: ۶ نفر از مصدومان مربوط به شهرستان بروجرد هستند که در حادثه انفجار کپسول پیک نیک دچار مصدومیت شدند.

وی با بیان اینکه ۷ نفر در شهرستان دورود مصدوم شده اند، تصریح کرد: همچنین یک مرد ۴۰ ساله در شهرستان الیگودرز مصدوم شد.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان تعداد مصدومان حوادث چهارشنبه سوری در شهرستان ازنا را ۶ نفر اعلام کرد و گفت: آتش زدن تعدادی از درختان بلوار زیبا کنار در محدوده دریاچه کیو خرم آباد از دیگر حوادثی بوده که طی امشب رخ داده است.