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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۲۳:۳۲

مدیر مرکز فوریت‎های پزشکی گلستان:

آمار مصدومان چهارشنبه‌سوری در گلستان به ۲۷ نفر رسید

آمار مصدومان چهارشنبه‌سوری در گلستان به ۲۷ نفر رسید

گرگان- مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‎های پزشکی استان گلستان گفت: در چهارشنبه‌سوری آخر سال ۲۷ نفر از گلستانی‌ها مصدوم شدند.

علیرضا کمال غریبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در چهارشنبه‌سوری آخر سال ۲۷ نفر از هم استانی‌ها مصدوم شدند.

وی با اشاره به اینکه از بین مصدومین سه نفر خانم هستند، افزود: از این تعداد حادثه دیدگان ۱۳ نفر شهروندان گرگان بودند و مابقی متعلق به دیگر شهرهای استان هستند.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان گلستان با بیان اینکه اکثر مصدومین مرخص شده‌اند، گفت: بیشترین جراحت‌ها خراشیدگی و سوختگی بوده است.

گفتنی است بیش از ۹۰ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس با تجهیزات کامل در ۴۷ پایگاه استقرار پیدا کردند تا در صورت لزوم بتوانند به مردم خدمات درمانی ارائه دهند.

کد مطلب 4251416

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