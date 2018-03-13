علیرضا کمال غریبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در چهارشنبهسوری آخر سال ۲۷ نفر از هم استانیها مصدوم شدند.
وی با اشاره به اینکه از بین مصدومین سه نفر خانم هستند، افزود: از این تعداد حادثه دیدگان ۱۳ نفر شهروندان گرگان بودند و مابقی متعلق به دیگر شهرهای استان هستند.
مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان گلستان با بیان اینکه اکثر مصدومین مرخص شدهاند، گفت: بیشترین جراحتها خراشیدگی و سوختگی بوده است.
گفتنی است بیش از ۹۰ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس با تجهیزات کامل در ۴۷ پایگاه استقرار پیدا کردند تا در صورت لزوم بتوانند به مردم خدمات درمانی ارائه دهند.
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