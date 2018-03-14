حسن زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تساوی تیم فوتبال استقلال مقابل العین امارات در دیدار برگشت لیگ قهرمانان آسیا، گفت: فکر می کنم خستگی بیش از حد بازیکنان در کیفیت کار تیم استقلال تاثیر گذاشت. البته اگر موقعیتهای ما گل می شد، اختلاف نتیجه به بیش از دو گل می رسید اما بدشانس بودیم.

عضو هیات مدیره استقلال ادامه داد: نباید فراموش کنیم العین هم تیم بسیار خوبی است. قیمت سه بازیکن آنها معادل کل هزینه باشگاه استقلال است. به هر حال امیدوارم استقلال در بازی بعدی، صعودش به مرحله بعد را قطعی کند.

«زوران مامیچ سرمربی تیم العین در پایان بازی مدعی شد یکی از دوستانش از ایران اطلاعات استقلال را به وی داده بود. گفته می شود این فرد، مک درموت مربی سابق بدنساز استقلال است.» زمانی در خصوص این موضوع گفت: من هم این موضوع را شنیده ام ولی چون قطعی نیست، نمی توان اظهارنظری کرد. باید ببینیم این خبر تا چه حد صحت دارد.

وی درباره صحبتهای وینفرد شفر مبنی بر اینکه استقلال به خاطر بدنسازی پیش از فصل دچار مشکل شده است، تصریح کرد: پیش از شروع فصل، یکسری ایرادات و انتقادات وجود داشت ولی با گذشت ۲۵ هفته از لیگ برتر و چند مسابقه در آسیا، نمی توان گفت چنین موضوعی بوده است.

عضو هیات مدیره استقلال در پاسخ به این سئوال که آیا تمدید قرارداد وینفرد شفر به سال 97 کشیده می شود؟ گفت: قرار است قبل از سال جلسه ای داشته باشیم. هیات مدیره به مدیرعامل باشگاه اختیار تام داده است تا در این راستا اقدام کند. هواداران نگران نباشند. شفر انسان بزرگی است و مسائل مالی برای او در درجه دوم است.

زمانی درباره گلایه های وینفرد شفر و مشکلاتی نظیر نداشتن اینترنت یادآور شد: تمام ابزار موردنیاز وینفرد شفر باید تامین شود. ما نمی خواهیم سرمربی تیم در محدودیت باشد و کار کند. مطمئنا درخواستهای مدنظر شفر را برای او فراهم می کنیم. درباره اینترنت هم باید بگویم که این مشکل خیلی بد است. ما در کشوری هستیم که دسترسی به اینترنت محدود نیست. اولویت ما حل مشکلات شفر است.