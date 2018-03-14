وزارت جهاد به کشاورزان بدهکار است/ سیاسیون جای متخصصان را گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی استیضاح وزیر جهاد کشاورزی زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه در موافقت با استیضاح حجتی گفت: طبق قانون پیگیری حق آبه کشاورزان به عهده وزارت جهاد کشاورزی است طبق قانون تقسیم عادلانه آب صدور پروانه کشاورزی به عهده وزارت جهاد است و این قانون تاکید دارد وزارت نیرو باید با نظر وزارت جهاد کشاورزی آب به زمین ها اختصاص دهد.

وی با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید از حق آبه کشاورزان دفاع کند، اظهار داشت: چرا وزارت جهاد اعلام می کند حق آب کشاورزان به ما ربطی ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از افزایش بدهی وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان گفت: در استان ما کشاورزان ۵ میلیارد تومان مطالبه از وزارت کشاورزی دارند. اقساط وام های خود را با سود ۲۵ درصد پرداخت می کنند و آب و برق آنها به دلیل بدهکاری قطع می شود.

وی خطاب به حجتی گفت: یک بار میان کشاورزان می آمدید و می گفتید درک تان می کنم، کشاورزان مظلوم هستند، کشاورزی که روزگاری خودش زکات می داده است امروز زکات گیر شده است.

نماینده مردم مبارکه با اشاره به وضعیت نابسامان ناظران کشاورزی گفت: این افراد در بدترین شرایط کار می کنند. ناظران کشاورزی تحت پوشش بیمه نمی باشند و بلاتکلیف هستند.

سعیدی با انتقاد از افزایش نامتناسب قیمت نهادهای دامی گفت: قیمت شیر صرفه اقتصادی برای کشاورزان ندارد، باید در استفاده مردم در ماست و شیر فرهنگ سازی شود.

وی با انتقاد از اتخاذ سیاست های نادرست در فروش برنج گفت: ایجاد نهاد موازی در پیکره مدیریت وزارت جهاد کشاورزی، به کارگیری سیاسیون به جای متخصصین از نقاط ضعف آقای حجتی است.

وی اظهار داشت: متاسفانه به خاطر اینکه وزارت جهاد الگوی کشت به کشاورزان نمی دهد سیب باغداران روی دست شان مانده است و در زمانی که هزاران تن سیب در سردخانه های کشور انبار شده است دولت اقدام به واردات آب سیب از مکزیک می کند.