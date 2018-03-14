به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از مواد محترقه و آتش‌زا در شب چهارشنبه پایان سال باعث مصدومیت ۲۵نفر در پنج شهرستان استان سمنان شد که در بین مصدومان نام ۱۷ مرد و هشت زن به چشم می‌خورد البته حال تمام این مصدومان مساعد گزارش‌شده و به‌جز دو مورد مابقی به‌صورت سرپایی درمان و یا صبح امروز مرخص شده‌اند.

مصدومان راهی بیمارستان‌ها

مهدی شادنوش رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان از مصدومیت ۲۴نفر در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه خبر داد و گفت: این مصدومان در سمنان، دامغان، گرمسار و ایوان کی به دلیل اصابت مواد محترقه به اعضای بدن به‌خصوص چشم در مراکز درمانی بستری شدند.

این در حالی است که مصدومیت یک کودک شاهرودی نیز از ناحیه چشم، تنها مصدوم شب گذشته در مجموعه شهرهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود را به ثبت رسانید تا جمع مصدومان چهارشنبه‌سوری ۹۶ در استان سمنان به عدد ۲۵ برسد گفتنی است کودک شاهرودی شامگاه گذشته مورد عمل جراحی از ناحیه چشم راست قرار گرفت.

اخلالگران راهی پاسگاه ها

فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان نیز همچنین از دستگیری ۵۳ اخلال‌گر در نظم و امنیت استان طی شب چهارشنبه‌ خبر داد و گفت: هفت نفر شب گذشته را در بازداشتگاه‌های استان سپری کرده و مابقی آزاد شدند.

سردار سرتیپ روح‌الامین قاسمی بیان کرد: این هفت نفر برای طی مراحل قضایی به دادسرا اعزام می‌شوند.

وی افزود: ۱۹ هزار و ۳۰۰ عدد انواع مواد محترقه کم‌خطر و ۳۶ کیلو مواد محترقه پرخطر و دست‌ساز در سطح استان سمنان کشف شد که برخورد قانونی با خاطیان صورت می‌گیرد.

آمار امیدوار کننده در شاهرود

نکته قابل‌توجه اما اینجاست که چهارشنبه‌سوری سال گذشته نیز دقیقاً ۲۵نفر راهی بیمارستان‌های استان سمنان شدند اما دراین‌بین وجود تنها یک مصدوم در شاهرود، این بزرگ‌ترین و پرجمعیت ترین شهرستان دیار قومس، نشان از کاهش چشم گیر مخاطرات این شب می‌دهد.

سرهنگ سید مجتبی اشرفی فرمانده انتظامی شاهرود نیز با تصدیق این امر به خبرنگار مهر، گفت: خوشبختانه مردم این شهرستان همکاری بسیار خوبی را با ماموران انتظامی داشته و شاهد حادثه خاصی نبودیم و امنیت پایداری در سطح شهر و شهرستان شاهرود برقرار بود.