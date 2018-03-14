به گزارش خبرگزاری مهر، پدر نیمار، بازیکن تیم فوتبال پاری‎سن ژرمن که اخیرا حرف و حدیث‌های زیادی درباره‎اش وجود دارد، درباره آینده پسرش صحبت کرده است.

پیش از این گفته می‌‏شد ناصر الخلیفی، مالک پاری‎سن ژرمن که قرار بود به برزیل سفر کند با قصد مذاکره با ستاره برزیلی درباره آینده‌اش در تیم به این کشور سفر خواهد کرد و از آنجایی که بعد از حذف آسان تیم از لیگ قهرمانان نیمار ناامید شده، او قصد دارد کاری کند تا بازیکن برزیلی توجهی به پیشنهادات دیگرش نداشته باشد.

اگرچه برخی از مطبوعات هم خبر دادند که قرار است الخلیفی از موسسه خیریه نیمار بازدید کند، پدر نیمار درباره این موضوع افشاگری کرده است. او در رویداد موسسه خیریه پسرش به خبرنگاران گفت: نیمار در پی‎اس‎جی آینده دارد، وضعیت حال حاضر او هم در این تیم خوب است.