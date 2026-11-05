به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ولی عصر پنجشنبه با اشاره به برگزاری اردوی دانش‌آموزان دبیرستان امام حسن مجتبی(ع) در گلزار شهدا اظهار کرد: حضور دانش‌آموزان در گلزار شهدا فرصتی برای ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و تجدید میثاق با آرمان‌های والای آنان بود.



وی افزود: در این برنامه، یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، به‌ویژه شهدای والامقام خانواده‌های عسگری و احمدیان از شهدای جنگ رمضان که فرزندان گرامی آنان در این دبیرستان مشغول به تحصیل هستند، گرامی داشته شد.



مدیر دبیرستان امام حسن مجتبی(ع) با بیان اینکه خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از دبیران این مجموعه نیز در این برنامه حضور داشتند، گفت: برگزاری چنین برنامه‌هایی زمینه آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با فرهنگ ایثار، شهادت و فداکاری را فراهم می‌کند.



ولی ادامه داد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، در مسیر ادامه راه و آرمان‌های آنان قرار دارد و نسل جوان باید با شناخت درست از فداکاری‌های شهیدان، نسبت به مسئولیتی که در قبال کشور و آینده آن بر عهده دارد، آگاهی بیشتری پیدا کند.



وی با اشاره به رشادت‌های جوانان ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: جوانان این سرزمین برای حفظ و صیانت از میهن اسلامی راهی جبهه‌ها شدند و بسیاری از آنان در این مسیر جان خود را تقدیم کردند تا استقلال و عزت کشور حفظ شود.



مدیر دبیرستان امام حسن مجتبی(ع) افزود: آنچه امروز به عنوان امنیت، استقلال و عزت ایران اسلامی شناخته می‌شود، حاصل ایثار و فداکاری فرزندان این مرز و بوم است و آشنایی نسل جدید با این واقعیت، ضرورتی مهم در تربیت دانش‌آموزان به شمار می‌رود.



ولی با اشاره به تحولات اخیر گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با ایستادگی در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، از کشور دفاع کردند و بار دیگر جلوه‌هایی از فداکاری و دفاع از میهن را به نمایش گذاشتند.



وی عنوان کرد: امروز ایران اسلامی از جایگاه و منزلت ویژه‌ای در معادلات جهانی برخوردار است و در چنین شرایطی حفظ وحدت میان آحاد ملت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.



مدیر دبیرستان امام حسن مجتبی(ع) با تأکید بر نقش نوجوانان و جوانان در حفظ انسجام اجتماعی اظهار کرد: دانش‌آموزان و نسل جوان باید در مسیر دفاع از ارزش‌های کشور، بصیرت خود را نسبت به تحولات و شیوه‌های اثرگذاری دشمنان افزایش دهند.



ولی افزود: یکی از عرصه‌های مهمی که امروز نیازمند توجه جدی است، جنگ رسانه‌ای دشمنان است و نوجوانان و جوانان دانشجویان آموز باید با شناخت دقیق این فضا، در برابر جریان‌هایی که با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی فعالیت می‌کنند، هوشیاری بیشتری داشته باشند.



وی تصریح کرد: جنگ نظامی تنها بخشی از اهداف دشمنان است و در کنار آن، جنگ ترکیبی و جنگ ادراکی نیز دنبال می‌شود تا با تأثیرگذاری بر ذهن و افکار جامعه، مسیر تصمیم‌گیری و نگاه مردم نسبت به واقعیت‌ها تغییر کند.

مدیر دبیرستان امام حسن مجتبی(ع) خاطرنشان کرد: ارتقای آگاهی و بصیرت دانش‌آموزان در برابر جنگ رسانه‌ای و ادراکی، بخشی از مسئولیتی است که باید در مسیر تربیت نسل آینده مورد توجه قرار گیرد و دانش‌آموزان با شناخت درست از واقعیت‌ها، در برابر تلاش دشمنان برای انحراف افکار عمومی ایستادگی کنند.