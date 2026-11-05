به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه در مرحله نخست فعالیت، زمینه اشتغال مستقیم ۲۱ نفر را فراهم کرده و در کنار آن، با فعال‌سازی مشاغل مرتبط و زنجیره تأمین و توزیع، می‌تواند فرصت‌های شغلی بیشتری در منطقه ایجاد کند.

یکی از اهداف اصلی راه‌اندازی کارخانه، تبدیل ظرفیت‌ های معدنی منطقه به محصولات دارای ارزش افزوده است که به جای خام‌فروشی، بر فرآوری مواد معدنی، تقویت تولید داخلی و بهره‌گیری اقتصادی از منابع بومی تأکید دارد.

راه‌اندازی این واحد تولیدی را می‌توان گامی در مسیر تقویت زیرساخت‌های صنعتی سلماس دانست که با پیوند سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی و ایجاد اشتغال، زمینه حضور پررنگ‌تر این شهرستان در عرصه تولید و توسعه اقتصادی آذربایجان‌ غربی را فراهم می‌کند.

افتتاح واحدهای تولیدی، موتور محرک توسعه آذربایجان‌ غربی است

استاندار آذربایجان‌غربی افتتاح و راه‌اندازی واحدهای تولیدی را با وجود شرایط دشوار و دو جنگ تحمیلی اخیر، اتفاقی ارزشمند و زمینه‌ساز توسعه اقتصادی استان دانسته و بر تداوم حمایت از سرمایه‌گذاران تأکید کرد.

رضا رحمانی در این مراسم‌، با اشاره به نقش واحدهای صنعتی در رونق اقتصادی، افزود: هر پروژه تولیدی قطعه‌ای از پازل توسعه استان است و تکمیل زنجیره تولید و صادرات در کنار اجرای طرح‌های صنعتی، می‌تواند مسیر رشد و پیشرفت آذربایجان‌غربی را هموار کند.

وی همچنین تکمیل راه‌ها و محورهای مواصلاتی، توسعه راه‌آهن، احداث پایانه‌های صادراتی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز را از الزامات تحقق نهضت توسعه استان برشمرده و خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری‌های صنعتی زمانی به بهره‌وری و پایداری مطلوب می‌رسند که زیرساخت‌های لازم نیز هم‌زمان توسعه یابند.

استاندار آذربایجان‌ غربی بر ظرفیت‌های ویژه سلماس نیز اشاره کرد و افزود: مهم‌ترین موضوع توسعه‌ای این شهرستان، مسئله مرز است و با تکمیل و افتتاح آن، تحولات قابل‌توجهی در حوزه اقتصادی و تجاری منطقه رقم خواهد خورد.

رحمانی همچنین از انتخاب پیمانکاران مرزهای سرو و بازرگان و رفع موانع سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه در گردش فعالان اقتصادی خبر داد و اضافه کرد: همراهی بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل فعالیت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ضروری است.

وی، سرمایه‌ گذاری و مدرسه‌سازی با مشارکت خیرین را از اولویت‌های توسعه شهرستان‌ها دانست و افزود: با توجه به اهمیت مدیریت محله‌محور، رسیدگی به مطالبات مردم و تقویت خدمت‌رسانی در محلات در دستورکار است.