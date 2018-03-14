تاکسی هوایی خودران با ۱۲ پروانه آزمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت Kitty Hawk در کالیفرنیا از یک تاکسی خودران تمام الکتریکی را در نیوزلند آزمایش کرده است.

این شرکت از ۲۰۱۰ میلادی مشغول کار روی یک هواپیمای شخصی است. نتیجه این تحقیقات تاکسی خودران Cora، یک هواپیمای دونفره است که می تواند مانند بالگرد از روی زمین بلند شود و فرود آمد اما مانند هواپیما پرواز می کند.

کورا از ۲۰۲۱ میلادی فعالیت خود را آغاز می کند و به عنوان یک تاکسی هوایی سفارشی پرواز خواهد کرد.

این وسیله نقلیه دارای ۱۲ پروانه است که نیروی مورد نیاز برای بلند شدن از زمین و قدرت پیشرانه آن را فراهم می کنند. جالب آنکه این تاکسی هوایی نیازمند باندفرودگاهی نیست.

کورا پس از بلند شدن از زمین به وسیله یک پروانه در عقب وسیله نقلیه با سرعت ۱۸۰ کیلومتر برساعت در ارتفاع بین ۱۵۰ تا ۹۱۰ متر پرواز می کند.

دولت نیوزلند به طور رسمی توافق برای آزمایش این خودرو را اعلام کرده است.

به هرحال شرکت سازنده امیدوار است نیوزلند را به عنوان مقر فعالیت های خود برای آزمایش نسل آتی خودروها انتخاب کند.