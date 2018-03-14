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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۲۹

 تقدیر از خانواده شهدای قرآنی منا در هشتمین دوره طرح ملی اسوه

 تقدیر از خانواده شهدای قرآنی منا در هشتمین دوره طرح ملی اسوه

همزمان با آغاز هشتمین طرح ملی اسوه در خرمشهر از خانواده شهدای قرآنی منی تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله دوم هشتمین دوره از این طرح سه‌شنبه ۲۲ اسفندماه ۹۶ در خرمشهر آغاز شد.

بر اساس این گزارش، قاریان اُسوه‌ای مرحله دوم سفر خود را از شهر خرمشهر با حضور در کنار رود اروند و بازدید از منطقه عملیاتی والفجر ۸ آغاز کردند.

در ادامه برنامه‌های تدارک دیده شده برای اُسوه‌ای‌ها حضور در مصلی شهر آبادان و برگزاری محفل اُنس با قرآن بود.

در ابتدای این مراسم مهدی عبدلی از قاریان اُسوه‌ای به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید پرداخت. پس از آن علی ساجدی مقدم دیگر قاری اُسوه‌ای از شهر مقدس مشهد در این محفل به اجرای برنامه پرداخت.

پس از آن گروه هم‌خوانی نونهالان از مهد قرآن نرگس آبادان برنامه خود را اجرا کردند. در ادامه برنامه‌های این محفل، عدنان مؤمنی از قاریان ممتاز استان خوزستان تلاوت زیبایی انجام داد و با استقبال حاضرین روبرو شد.

سپس گروه تواشیح و مدیحه‌سرایی بین‌المللی مصباح برنامه زیبایی را اجرا کردند.

آخرین برنامه اجرا شده در این محفل توسط سیدمحمد حسینی‌پور برگزار شد.

در پایان این محفل نورانی انگشتر هدیه‌ای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به مهدی شیروی از قاریان اُسوه اهدا شد و در ادامه آن از دو قاری اُسوه‌ای محمدمهدی بیگی . سبحان قاری که به تازه‌گی حافظ کل قرآن شده بودند تقدیر به‌عمل آمد.

تقدیر از خانواده‌های شهدای قرآنی منا، شهیدان سعیدی‌زاده، باوی و مشعلی آخرین برنامه این محفل نورانی بود.

کد مطلب 4251843

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