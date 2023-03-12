به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از هجدهمین دوره طرح اُسوه، قاریان و حافظان پس از شرکت در کلاس‌های آموزشی و برگزاری محفل اُنس با قرآن در شبستان امام خمینی (ره) حرم حضرت معصومه (س)، با حضور بر سر مزار استاد شهیدی‌پور به قرائت فاتحه پرداختند.





در محفل اُنس با قرآن، امیرعلی عسکری از استان یزد، امیرمحمد معتمدی‌تبار از استان خراسان رضوی، امیرحسین مقدس از استان کرمان، امیررضا صالح‌پور از استان اردبیل، محمدحسین جان‌نثاری از استان اصفهان و سید محمد حسینی‌پور از استان سمنان به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید پرداختند.



اجرای این محفل قرآنی را سبحان قاری، حافظ کل و قاری عضو طرح اُسوه بر عهده داشت.



اعضاء، اساتید و مربیان طرح اُسوه پس از پایان محفل انس با قرآن، با مراجعه به مزار استاد فقید قرآن حجت‌الاسلام محمدرضا شهیدی‌پور، به قرائت فاتحه برای شادی روح آن مرحوم پرداختند.



در هجدهمین دوره طرح اسوه که به همت جامعه فرهنگی قرآنی عصر و با همکاری شورای عالی قرآن در قم آغاز شده و تا ٢۶ اسفندماه ادامه دارد، اساتید متعددی به تدریس می پردازند که اسامی ایشان از این قرار است:

- درس صوت و لحن: حسن مختاری، علی‌اکبر کاظمی، عباس هاشمی، ابوالفضل چمنی و سید محمد حسینی‌پور

- درس اقراء مقدماتی: وحید مهاجر پاریزی، سید محمد کرمانی و مهدی غلام‌نژاد

- درس حفظ قرآن کریم: حجت الاسلام علیرضا نجفی، سعید حاجیان، مسعود رضایی و محمدرضا زاهدی

- درس مکالمه زبان عربی: سید علیرضا موسوی‌نصر و محسن صادقی

- درس‌های اندیشه اسلامی و احکام دین: حجج اسلام مجید صادقی، احسان وثوقی‌مهر، مجتبی علیخانی، مهدی اخوان و امیرحسین فراهانی