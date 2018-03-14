روایت فرهاد ورهرام از «بازار اردهال» و مراسم قالی شویان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند سیما، فرهاد ورهرام کارگردان مستند «بازار اردهال» گفت: مستند «بازار اردهال» با موضوع مراسم قالی‌شویان در مشهد اردهال کاشان سال ۵۹ در شبکه یک تولید شد.

این مستندساز پیشکسوت افزود: بین سال‌های ۵۳ تا ۵۸ چندین بار مراسم قالی‌شویان مشهد اردهال را از نزدیک دیدم و مجموعه‌ای از اسلاید و منوگرافی درباره بازار تهیه کردم و در نهایت با گروه دانش شبکه یک صحبت و با موافقت آن‌ها این مستند سال ۵۹ ساخته شد، مستندی که فیلمبردارش عباس باقریان بود.

وی گفت: این فیلم برای پخش در برنامه «گنجینه» شبکه مستند آماده‌شده و به نقش بازار در برگزاری مراسم قالی‌شویان مشهد اردهال پرداخته است.

ورهرام ادامه داد: در ایام قدیم بازار بزرگی به مدت سه هفته برگزار می‌شد؛ بازاری که حالا تنها یک روز برگزار می‌شود، پیش‌بینی من در این فیلم این بود که بازار از بین خواهد رفت و مراسم شکل و شمایل جدیدتری به خود خواهد گرفت، اتفاقی که افتاده و مراسم قالی‌شویانی که امروز مشاهده می‌کنید با آنچه در فیلم من است کاملاً متفاوت است.

این مستندساز گفت: امروز با تغییر در بافت امامزاده، دیگر بازاری وجود ندارد و مراسم قالی‌شویان از یک آیین کهن که با دخالت روستاییان برگزار می‌شد، به‌صورت مراسمی رسمی و دولتی برگزار می‌شود.

مستند «بازار اردهال» امشب ساعت ۲۱ از قاب «گنجینه» شبکه مستند پخش و پنجشنبه ۲۴ اسفند ساعت ۸:۳۰ بازپخش می‌شود.