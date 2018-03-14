دانشمندان روسی در پی نابود کردن سیارک ها با لیزر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، گروهی از محققان روسی در آزمایشگاه، سیارک های کوچک با عرض کمتر از یک اینچ را به کمک لیزر منفجر کردند. این آزمایش با هدف چگونگی حفاظت از زمین به وسیله یک صخره بزرگ فضایی انجام شد.

Rosatom شرکت دولتی انرژی اتمی روسیه با همکاری انستیتو فیزیک و فناوری مسکو سیارک های مینیاتوری را با توجه به ترکیب شهاب سنگ هایی شبیه سازی کردند که در سال ۲۰۱۳ در دریاچه چبارکول فرود آمدند.

محققان متوجه شدند برای نابود کردن سیارکی با عرض ۶۵۰ فوت به انفجاری با قدرت سه مگاتن تی ان اتی ( معادل ۲۰۰ بمب هیروشیما) نیاز است.

ولادیمیر یوفا یکی از مولفان این پژوهش می گوید: در حال حاضر خطر هیچ سیارکی زمین را تهدید نمی کند بنابراین گروه ما مدت زمان کافی برای جلوگیری از هرگونه فاجعه ای را دارد.