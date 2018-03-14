عیادت کادرفنی استقلال از پادووانی

به گزارش خبرگزاری مهر، کادرفنی استقلال تهران با حضور در بیمارستان محل درمان لئوناردو پادووانی، ابتدا برای دقایقی با این مدافع به گفت و گو پرداختند و به این بازیکن گفتند در تلاش بودند تا در اولین فرصت به ملاقات او بیایند و حالا بعد از پایان مسابقات فشرده استقلال از وی عیادت کرده و برای این بازیکن برزیلی آرزوی سلامتی و بهبود کردند.

کادرفنی استقلال در این حضور با خانواده پادوانی نیز گفت و گو کردند تا از آخرین وضعیت این بازیکن مطلع شوند. کادرفنی استقلال همچنین در پایان با پزشکان پادوانی به گفت و گو پرداختند تا از آخرین شرایط بهبودی این بازیکن مطلع شوند.

پادوانی نیز در این ملاقات از حضور شفر و دیگر اعضای کادرفنی در بیمارستان تشکر و قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد تا هر چه سریعتر بهبود پیدا کند.