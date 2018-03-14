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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۲۶

عیادت کادرفنی استقلال از پادووانی

عیادت کادرفنی استقلال از پادووانی

وینفرد شفر سرمربی استقلال و دستیاران او صبح روز چهارشنبه با حضور در بیمارستان از مدافع مصدوم برزیلی این تیم عیادت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کادرفنی استقلال تهران با حضور در بیمارستان محل درمان لئوناردو پادووانی، ابتدا برای دقایقی با این مدافع به گفت و گو پرداختند و به این بازیکن گفتند در تلاش بودند تا در اولین فرصت به ملاقات او بیایند و حالا بعد از پایان مسابقات فشرده استقلال از وی عیادت کرده و برای این بازیکن برزیلی آرزوی سلامتی و بهبود کردند.

کادرفنی استقلال در این حضور با خانواده پادوانی نیز گفت و گو کردند تا از آخرین وضعیت این بازیکن مطلع شوند. کادرفنی استقلال همچنین در پایان با پزشکان پادوانی به گفت و گو پرداختند تا از آخرین شرایط بهبودی این بازیکن مطلع شوند.

پادوانی نیز در این ملاقات از حضور شفر و دیگر اعضای کادرفنی در بیمارستان تشکر و قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد تا هر چه سریعتر بهبود پیدا کند.

کد مطلب 4252175

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