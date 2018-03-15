  1. استانها
  2. خوزستان
۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۸:۵۵

دبیر پانزدهمین جشنواره ملی ره آورد سرزمین نور: 

۲۰ هزار اثر به جشنواره ملی ره آورد سرزمین نور ارسال شد

۲۰ هزار اثر به جشنواره ملی ره آورد سرزمین نور ارسال شد

آبادان – دبیر پانزدهمین جشنواره ملی ره آورد سرزمین نور گفت: امسال بیش از ۲۰ هزار اثر ادبی و هنری به جشنواره ملی سرزمین نور ارسال شد. 

فیض اله محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز امیدواری از اینکه سال آینده، آثار ارسالی به جشنواره از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجهی به خود گیرد، از اطلاع رسانی و تبلیغات به عنوان یکی از مهمترین روش ها برای معرفی این جشنواره نام برد. 

وی با بیان اینکه خراسان رضوی، بیشترین برگزیده پانزدهمین جشنواره ملی سرزمین نور را از آن خود کرد، افزود: اختتامیه پانزدهمین جشنواره ملی ره آورد سرزمین نور ۲۱ اسفندماه جاری در محل اردوگاه شهید باکری خرمشهر بر گزار شد که خراسان رضوی در این دوره از جشنواره در تعداد آثار ارسالی پیشتاز بود، به طور قطع اطلاع رسانی و تبلیغات از عوامل اثرگذار در کسب این پیشتازی دارد. 

دبیر پانزدهمین دوره جشنواره ملی سرزمین نور گفت: امسال حضور خواهران در میان برگزیدگان پانزدهمین جشنواره ملی سرزمین نور از رشد چشمگیری برخوردار بود که انتظار می رود سال آینده نیز بر شمار آنها افزوده شود. 

محمد زاده افزود: زائران راهیان نور می توانند آثار ادبی و هنری خود را برای شرکت در شانزدهمین دوره جشنواره ملی ره آورد سرزمین نور به نشانی SARZAMINENOOR.IR ارسال کنند.

کد مطلب 4252382

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها