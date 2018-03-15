بازسازی سوریه هر چه سریعتر انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری صبح امروز در نشست خبری در بیمارستان مسیح دانشوری اظهار داشت: باید به مردم سوریه احترام بگذارند و امیدواریم هر چه زودتر مردم کشور سوریه با استقلال کامل و آرامش کافی به کشور خود بازگردند.
وی با بیان اینکه امیدواریم مردم سوریه در زندگی مسالمتآمیز به سر ببرند و کسانی که خانههای خود را از دست دادهاند، بتوانند به خانههای خود بازگردند، تصریح کرد: ۱۰ میلیون نفر از کشور سوریه مهاجرت کردند و یا جابجا شدهاند که باید این افراد به خانههای خود بازگردند و امیدواریم هر چه سریعتر بازسازی سوریه انجام شود.
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