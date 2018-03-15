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۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۳۱

ولایتی در نشست خبری:

بازسازی سوریه هر چه سریعتر انجام شود

بازسازی سوریه هر چه سریعتر انجام شود

مشاور بین‌الملل مقام معظم رهبری گفت: امیدواریم هر چه زودتر مردم کشور سوریه به کشور خود بازگردند و هر چه سریعتر بازسازی سوریه انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری صبح امروز در نشست خبری در بیمارستان مسیح دانشوری اظهار داشت: باید به مردم سوریه احترام بگذارند و امیدواریم هر چه زودتر مردم کشور سوریه با استقلال کامل و آرامش کافی به کشور خود بازگردند.

وی با بیان اینکه امیدواریم مردم سوریه در زندگی مسالمت‌آمیز به سر ببرند و کسانی که خانه‌های خود را از دست داده‌اند، بتوانند به خانه‌های خود بازگردند، تصریح کرد: ۱۰ میلیون نفر از کشور سوریه مهاجرت کردند و یا جابجا شده‌اند که باید این افراد به خانه‌های خود بازگردند و امیدواریم هر چه سریعتر بازسازی سوریه انجام شود.

کد مطلب 4252506

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