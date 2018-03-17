داود محمدی نماینده مردم قزوین و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی پرونده معوقات بانکی در این کمیسیون اظهار داشت: بررسی این پرونده تقریباً تمام شده، به جمع‌بندی رسیده و به زودی برای قرائت در صحن علنی مجلس تقدیم هیأت رئیسه می‌شود.

وی افزود: گزارش‌های متعددی درباره میزان معوقات بانکی و مشکلات ناشی از آن به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس واصل شده بود که بر همین اساس وارد بررسی مسئله شدیم و به این نتیجه رسیدیم که متأسفانه اکثر بانک‌های خصوصی و دولتی ما مطالب معوقی دارند و موفق به وصول آنها نشده‌اند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی‌ تصریح کرد: میزان این معوقات به رقم قابل توجهی رسیده و حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود، به همین دلیل و با توجه به اینکه این مطالبات جزء منابع بانک‌ها است و می‌تواند در گردش چرخه اقتصادی کشور تأثیر مثبتی داشته باشد، وارد موضوع شدیم و مسئله را همراه با علل و تبعات ناشی از آن آسیب‌شناسی کردیم.

محمدی خاطرنشان کرد: در گزارش تهیه شده از سوی کمیسیون اصل ۹۰، پیشنهاداتی هم برای برون‌رفت از وضعیت فعلی ارائه شده است.

وی درباره زمان قرائت این گزارش در صحن مجلس گفت: با توجه به استیضاح‌هایی که در آخر سال انجام شد و کمبود وقت، قرائت این گزارش به بعد از تعطیلات عید موکول می‌شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به بررسی عملکرد سازمان میراث فرهنگی در این کمیسیون اظهار داشت: در این رابطه پرونده‌ای در کمیسیون، تشکیل و جلساتی در این رابطه برگزار شده تا پاسخ مسئولان سازمان میراث فرهنگی را هم در ارتباط با گزارش‌هایی که به ما رسیده، دریافت کنیم.

«زمین خواری» از پرونده های جدی کمیسیون اصل ۹۰ است

محمدی در ادامه به بررسی پرونده‌های جدیدی از زمین‌خواری در کمیسیون اصل ۹۰ اشاره کرد و افزود: تعداد این پرونده‌ها زیاد است و باید جمع‌بندی شود و می‌توان گفت این مورد، از پرونده‌های جدی کمیسیون اصل ۹۰ است و بخش زیادی از زمین‌هایی هم که مورد تعدی و دست‌اندازی قرار گرفته بود، در نتیجه پیگیری‌های کمیسیون به بیت‌المال بازگشته است.

وی با بیان اینکه گزارش بررسی پدیده زمین‌خواری برای قرائت در صحن مجلس در حال آماده‌سازی است، تصریح کرد: این پدیده هم در استان‌های شمالی کشور، هم در استان تهران و هم در برخی دیگر از نقاط کشور اتفاق افتاده است و در گزارش کمیسیون نیز ارزش ریالی آنها قید شده است.

بررسی عملکرد دستگاههای امدادی در زلزله کرمانشاه و کرمان

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنین به بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در جریان زلزله استان‌های کرمانشاه و کرمان در این کمیسیون اشاره کرد و گفت: در این رابطه از دستگاه‌های مختلف گزارش‌گیری شده و کارشناسان ما نیز از نزدیک با مردم این مناطق و نیز با مسئولان استان‌های مربوطه گفتگو کرده‌اند.

محمدی افزود: پس از عید نوروز هم مجدداً از مناطق زلزله‌زده بازدید نهایی خواهند داشت تا ببینیم که در این چند ماه چه اقداماتی برای امدادرسانی به این مناطق صورت گرفته تا در نهایت گزارش آن را در صحن مجلس قرائت کنیم.