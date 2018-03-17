آرنولد: سن یک عدد است/ رازهای جوان ماندن آقای بازیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، آرنولد شوارتزنگر بدنسازی که به بازیگر بدل شد، اکنون در استرالیا به سر می‌برد تا در یک اکسپوی بدن‌سازی شرکت کند.

وی دیروز در گفتگویی اعلام کرد به نظرش سن تنها یک عدد است. وی گفت: من حالا (در ۷۰ سالگی) همان احساسی را دارم که ۲۰ سال پیش داشتم.

فستیوال ورزشی آرنولد ۲۰۱۸ که در ملبورن استرالیا برگزار می‌شود یکی از بزرگ‌ترین اکسپوهای بدن‌سازی در استرالیاست.

فرماندار پیشین کالیفرنیا در نخستین روز این فستیوال به خبرنگاران گفت هنوز هر روز برای بدنسازی کار می‌کند.

وی گفت: هر روز وزنه می‌زنم، باشگاه می‌روم، دوچرخه سواری می‌کنم. هنوز اسکی یا هر کار دیگری از این دست را انجام می‌دهم.

آرنولد برای تشویق دیگران افزود: برنامه روزانه‌ام این است که ساعت ۵ صبح بیدار شوم و با دوچرخه تا باشگاه بروم. یک ساعت آنجا هستم بعد دوباره با دوچرخه خانه می‌روم و صبحانه می‌خورم.

بازیگر «ترمیناتور» ‌عنوان کرد: وقتی شما شطرنج بازی می‌کنید نمی‌توانید به چیز دیگری فکر کنید مگر این که باید حریف را شکست بدهید. باید هر ثانیه در تمرکز کامل باشید.

وی گفت شطرنج هم بخشی از برنامه روزانه‌اش است که او را از نظر ذهنی تازه و متمرکز نگه می‌دارد.

در این رقابت‌های خیریه که به نام آرنولد هر سال در استرالیا برگزار می‌شود حدود ۱۰ هزار نفر در زمینه بدنسازی با هم رقابت می‌کنند.