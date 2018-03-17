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۲۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۳۸

پخش نمایش رادیویی «ز مثل زندگی» از رادیو نمایش

پخش نمایش رادیویی «ز مثل زندگی» از رادیو نمایش

نمایش رادیویی «ز مثل زندگی» به کارگردانی محمد پورحسن هر روز ساعت ۷:۱۵ از رادیو نمایش پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، نمایش رادیویی «ز مثل زندگی» را مرضیه بامیری نوشته و داستان آن درباره زوج جوانی است که به خاطر نداشتن تفاهم، قصد جدایی دارند و تا موعد دادگاه تنها زندگی می کنند اما زلزله غرب کشور پایان دیگری را برایشان رقم می زند.

در این سریال رادیویی هنرمندانی چون میکائیل شهرستانی، محمد آقا محمدی، نازنین مهیمنی، امین بختیاری، فریبا طاهری، مهرداد عشقیان، شیوا رفیعیان، ماندانا اصلانی و تعداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند.

این سریال رادیویی به کارگردانی: محمد پورحسن، تهیه کنندگی: اشرف السادات اشرف نژاد، صدابرداری: حیدر صفدری و افکت: محمدرضا قبادی فر، هر روز  ساعت ۷:۱۵ از رادیو نمایش پخش می شود.

کد مطلب 4253653
فریبرز دارایی

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