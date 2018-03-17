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۲۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۱۶

دو راهی حساس «اینیستا»؛ بارسا یا لیگ چین!

دو راهی حساس «اینیستا»؛ بارسا یا لیگ چین!

آندرس اینیستا به زودی درباره آینده‎اش تصمیم خواهد گرفت و اعلام می‎کند که تصمیم دارد در بارسلونا بماند یا از این تیم می‎رود و به پیشنهادش پاسخ مثبت می‎دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اندرس اینیستا بعد از بازی تیمش مقابل تیم فوتبال چلسی در لیگ قهرمانان درباره موضوعی صحبت کرد که هواداران امیدوار بودند درباره چیزی غیر از آن بشنوند.

او اعلام کرد تا ۳۰ آوریل فرصت دارد درباره آینده‎اش تصمیم بگیرد. با این که چندی پیش او قراردادش را برای همیشه با بارسا تمدید کرد و بعد از ۱۱۸ سال برای اولین بار این باشگاه قراردادی مادام‌العمر با یک بازیکن بست، اینیستا اعلام کرده این تنها پاداش دوران حضورش در تیم بوده و به این معنی نیست که او برای همیشه در تیم خواهد ماند.

هرچند اینیستا درباره این که چه تصمیمی دارد شفاف‎سازی نکرده  و تنها اعلام کرده وقتی تصمیمش را بگیرد پیش از رسانه‌‎ها باشگاه این موضوع را خواهد فهمید. او همچنین اشاره کرده که باید شرایطی که هم برای خودش و هم باشگاه بهترین است را در نظر بگیرد.

اینیستا تا اینجای کار و در بازی‎های این فصل ۳۲ بازی انجام داده است. در این بازی‎ها هم نقشی موثر داشته است. این یعنی هنوز می‎تواند مهره مفیدی برای تیمش باشد. از طرفی بارسا کوتینیو را با هدف جایگزینی او به خدمت گرفته و ارنستو والورده هم این را به خوبی می‌داند.

اینیستا از چین پیشنهادی وسوسه کننده دارد و در نهایت باید تصمیم بگیرد که به آسیای شرقی برود یا برای فصلی دیگر در بارسا بماند.

کد مطلب 4253691

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