شورای نگهبان لایحه بودجه ۱۳۹۷ را تأیید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز در آخرین نشست خبری خود با رسانه ها در سال ۱۳۹۶با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال آینده در این شورا اظهار داشت: ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه در سه نوبت به طور رسمی به مجلس اعلام شد که در مجموع ۷۸ مورد بود و در این سه مرحله تبادل، عمده اشکالات برطرف شد.

وی افزود: بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ لایحه بودجه که در رابطه با برگرداندن اراضی واگذار شده، بوده است به دلیل اینکه قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با آن حاکم است با ایراد شورا مواجه شد و به دلیل اصرار مجلس قرار شد در مجمع تعیین تکلیف شود.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: سایر ایرادات شورای نگهبان نسبت به بودجه با توجه به اصلاحات صورت گرفته در مجلس برطرف شد و نظر شورای نگهبان نیز نسبت به این مسئله در روز پنج شنبه هفته گذشته به مجلس اعلام شد.

کدخدایی با بیان اینکه بودجه امسال نسبت به لوایح بودجه سال های قبل، عدالت محوری بیشتری داشته، خاطرنشان کرد: بودجه یک برنامه مالی برای یک سال کشور است و ضرورت دارد پیش بینی درآمدها و هزینه ها متناسب باشد و اختیارات مسئولان اجرایی در چارچوب قانون تعریف شده و از حاشیه ها پرهیز شود.

وی افزود: البته هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم و امیدواریم در لوایح سالهای بعد، اقدامات متناسب تری انجام شود.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه از بررسی ۶۲ مصوبه مجلس در سال ۹۶ خبر داد و گفت: در این سال تعداد ۱۴ اساسنامه هیئت وزیران نیز در شورای نگهبان بررسی و ۱۲ مورد از آنها تائید شد؛ همچنین ۸۳ مورد نامه نیز از سوی دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان واصل شد که فقهای محترم شورا نظر شرعی خود را در رابطه با آن اعلام کردند.

کدخدایی در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر مصلحت سنجی شورای نگهبان در تائید صلاحیت روسای جمهور در دوره دوم ریاست جمهوری آنها تصریح کرد: اگر مصلحت را به معنای رعایت مصالح عالی نظام تلقی می کنید، این هم هست اما در نهایت مبنای کار شورای نگهبان رای گیری است و هر نتیجه ای حاصل شود، نظر نهایی شورا تلقی می شود.

وی در عین حال تاکید کرد: دوستان علاقه مند به انقلاب و نظام از طرف شورای نگهبان صحبت نکنند و در رابطه با برخی حرف های مطرح شده درباره تائید صلاحیت نامزدهای سال ۱۳۸۰ نیز من اطلاعی ندارم.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره انتقادات اخیر آیت الله جنتی نسبت به هزینه های میلیاردی صورت گرفته در برخی دستگاه ها و عدم تناسب آن با بودجه و ضرورت اعلام آن به شورای نگهبان و اینکه آیا چنین مسئله ای در حیطه اختیارات شورا هست یا خیر، اظهارداشت: چنین برداشتی از سخنان آیت الله جنتی نبوده و درواقع منظور ایشان این بوده است که اگر هزینه های اضافی غیرمنطبق با بودجه صورت می گیرد، اظهارنظر شود تا اصلاح شود.

کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص مصوبه مجلس برای الحاق به کنوانسیون پالرمو و مصلحت سنجی شورا برای عدم اعلام نظر در این رابطه گفت: هنوز مهلت شورای نگهبان برای اظهارنظر در این رابطه تمام نشده است.