به گزارش خبرنگار مهر، طی سال های اخیر تاکیدات فراوان روی اختراعات و تجاری سازی از سوی مسئولان کشوری موجب شده تا محققان بیش از گذشته توان خود را به این موضوع معطوف کنند تا بتوانند با تجاری سازی دستاوردهایشان در اقتصاد کشور سهیم باشند.

در زیر به برخی از دستاوردهایی که در سال ۹۶ از درخت فناوری به بار نشسته اشاره شده است؛

تولید پیش داروی ضد سرطان از گیاه «سرخدار»

محققان در پارک علم و فناوری استان فارس موفق به تولید پیش داروی ضد سرطان با نام «تاکسول» از گیاه «سرخدار» شدند. تاییدیه این پیش دارو از دانشگاه علوم پزشکی شیراز اخذ شده که تولید آن پیشرفت قابل ملاحظه ای در تولید داروی اصلی سرطان محسوب می شود.

تولید دستگاه تنفس مصنوعی

خط تولید دستگاه تنفس مصنوعی مخصوص اتاق ICU که برای نخستین بار توسط یکی از شرکت‌های دانش‎‌بنیان فعال در حوزه پزشکی ایجاد شده است، از دستاوردهایی بود که در سال ۹۶ با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رونمایی شد و به بهره‌برداری رسید.

نخستین خط تولید «ونتیلاتور» ICU برای تنفس مصنوعی بیماران برای نخستین بار در ایران توسط یکی از شرکت‌های دانش‎‌بنیان فعال در حوزه تولید تجهیزات پزشکی راه‌اندازی شد. دستگاه تنفّس مصنوعی یا وِنتیلاتور (Medical ventilator) دستگاهی است که کار تنفس را برای بیمارانی که به‌طور موقت یا دائم دچار مشکلات تنفسی هستند انجام می‌دهد. به عبارت دیگر در ریه می‌دمد و درنگ می‌کند و بازدم خودبخود انجام می‌شود.

تولید داروی درمان میگرن

داروی میگرن کات، به صورت اسپری بینی برای درمان میگرن توسط یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک فناوری پردیس به تولید رسید. میگرن کات (اسپری بینی) برای پیشگیری از حملات میگرنی استفاده می شود و اثر تسکین دهنده حین بروز حمله سردرد را دارد. این دارو به عنوان اولین داروی اپلیکیشن دار اختصاصی به شمار می رود.

خوراک پز خورشیدی صفحه ­ای

از دیگر دستاوردهای سالی که گذشت می توان به تولید خوراک پز های خورشیدی صفحه ای اشاره کرد. این محصول که توسط محققان در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با انعکاس اشعه خورشید در نقطه کانونی کار می کند، به طوری که با قرار دادن ظرف غذا می توان انواع غذاها و سرخ کردنی ها را با حرارت ملایم طبخ کرد. در مواقع بحران و حوادث غیر مترقبه که تاسیسات برق و گاز تخریب شده اند این اجاق کارآیی قابل توجهی دارد.

دستگاه اندازه گیری گاز هوشمند برای اعلام دقیق میزان مصرف

محققان در دانشگاه علم و صنعت موفق شدند با بررسی روش های اندازه گیری هوشمند گاز، روش هایی برای این موضوع ارائه کنند که شرکت گاز قرار است از این دستگاه استفاده کند.

طراحی موقعیت یاب بومی جایگزین «جی پی اس»

از سوی دیگر محققان دانشگاه صنعتی مالک اشتر موفق به طراحی و بومی سازی موقعیت یاب زمین پایه شدند که می تواند جایگزین مناسبی برای «جی پی اس» باشد. این طرح تمامی فناوری های لازم از جمله فرستنده، گیرنده، سامانه های کنترل، شبیه سازی را دارد.

سانتریفیوژ سنگ از دستاوردهای سازمان انرژی اتمی

از این سانتریفیوژ در حوزه نفت و اکتشافات، به منظور ارزیابی میادین نفتی استفاده می شود.

ساخت دستگاه مورد نیاز نیروگاه اتمی

طراحی، ساخت و تست پمپ کندانس دمای بالا RG که توسط محققان کشور تولید شده در سال ۹۶ رونمایی شد. این دستگاه مورد نیاز واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر با کارفرمایی مدیریت بومی سازی شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی است که ساخت آن برای اولین بار در داخل کشور و با هزینه یک چهارم قیمت نمونه خارجی انجام گرفت.

رگ مصنوعی

این محصول از ۶ تا ۸ میلیمتر قابل تنظیم است؛ همچنین قطر این رگ از نانومتر تا میکرومتر تغییر می‌کند که از اندازه نانو برای خروج گاز خون و از اندازه میکرو برای کارهای تحقیقاتی استفاده می شود. این طرح توسط محققان پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی به تولید رسیده و قرار است در یکی از بیمارستان ها استفاده شود.

پانسمان پلیمری برای ترمیم جراحت

زخم پوش های پلیمری از دیگر دستاوردهایی است که با توجه به خواص خود قابلیت ایجاد شرایط بهینه برای ترمیم انواع زخم ها در دو دسته عمومی زخم های با ترشحات کم و زخم های با ترشحات زیاد را فراهم می کنند.

خط تولید داروی جدید «سینورا»

داروی سینورا، پیشرفته‌ترین نسل داروهای با تکنولوژی بالا در جهان به شمار می رود که تکنولوژی پیچیده ساخت این نوع از داروها، سبب وابستگی کشور به تامین کنندگان خارجی در سال‌های گذشته شده بود که سالانه نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار هزینه ارزی برای کشور به همراه داشته است.

گروه دارویی سیناژن، در حال حاضر با در دست داشتن تکنولوژی ساخت این داروها از مرحله طراحی سلول تا مرحل کنترل کیفی موفق شده است، سالانه ۳۰۰ میلیون دلار از خروج ارز اختصاص یافته به داروهای مونوکلونال را کاهش دهد و دسترسی بیماران به این داروها را آسانتر کند.

داروی سینورا پس از گذراندن تست‌های کنترلی و بالینی فراوان و پس از اثبات کارایی کاملا مشابه نمونه خارجی، با قیمت به مراتب ارزانتر از نمونه مشابه خارجی وارد بازار شده است.

این دارو برای درمان انواع بیماری‌های خود ایمنی مفصلی، پوستی و گوارشی کاربرد دارد. با ورود این دارو به بازار دارویی کشور سالانه ۳۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی انجام می‌شود.

دو قلم داروی جدید در اصفهان

قطره چشمی لوتپردنول (با نام تجاری لوترا) با کاربرد رفع حساسیت های چشمی و التهابات پس از اعمال جراحی چشمی و نیز داروی پتاسیم سیترات (با نام تجاری آلکانف) با کاربرد هیپوکالمی و درمان سنگ های کلیه و مجاری اداری و اسیدوز توبولار کلیوی از جمله داروهایی است که با حضور وزیر بهداشت رونمایی شد.

نان دارویی

محققان در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی موفق شدند نان «سین بیوتیک» را به تولید برسانند. مصرف این دارو در مقابله با سرطان های دستگاه گوارش، بهبود سیستم ایمنی بدن و تنظیم فعالیت های گوارش مانند هضم و بسیاری اثرات سلامتی دیگر موثر است.

افتتاح خط‌تولید انبوه نانوداروهای ضد سرطان

خط تولید نانوداروهای ضد سرطان با ظرفیت تولید سالانه ۵۰۰ هزار ویال در پارک فناوری پردیس به بهره برداری رسید. از این خط برای تولید سالانه ۱۲ هزار ویال نانو داروی ضد سرطان تزریقی سینادوکسوزوم استفاده می شود. در آینده نزدیک از این زیرساخت برای تولید نانو داوهای دیگر استفاده خواهد شد.

دستگاه آزمایش های خون شناسی

دستگاه هماتولوژی آنالایزر یکی از دستگاه های اصلی موجود در آزمایشگاه های تشخیص طبی و پاتولوژی است که برای اولین بار در کشور توسط یکی از شرکت های دانش بنیان با حمایت انستیتو پاستور و وزارت بهداشت تولید شده و ایران جز پنجمین کشور سازنده این دستگاه در دنیا شد.