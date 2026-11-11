به گزارش خبرگزاری مهر، صنعت ارتباطات کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که نیاز به توسعه و نوسازی شبکه، بیش از گذشته احساس می‌شود. از یک طرف، اپراتورها برای به‌روزرسانی تجهیزات و حرکت به سمت فناوری‌های جدید به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارند و از طرف دیگر، کاربران انتظار دارند خدماتی باکیفیت‌تر و پایدارتر دریافت کنند. در چنین شرایطی، اصلاح تعرفه‌ها و تامین منابع مالی توسعه شبکه به یکی از موضوعات مهم صنعت ارتباطات تبدیل شده است. پشوتن پورپزشک، مدیرعامل پادرو، در گفت‌وگو با ایلنا از چالش‌های قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت‌های اپراتورها و انتظارات کاربران می‌گوید.

ارسال سیگنال مثبت به کاربران

پشوتن پورپزشک در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به اهمیت درک متقابل میان ارائه‌دهندگان خدمات و کاربران می‌گوید: «در منطق اقتصاد دیجیتال، زمانی که بحث اصلاح تعرفه‌ها و افزایش قیمت خدمات مطرح می‌شود، ارائه‌دهنده سرویس باید پیش از هر اقدامی، حداقل یک سیگنال مثبت و ملموس در خصوص ارتقای کیفیت سرویس به مخاطبان و کاربران خود ارائه دهد. بهبود کیفیت شبکه باید به عنوان یک پیش‌زمینه برای هرگونه تغییر در ساختار قیمت‌گذاری در نظر گرفته شود.»

مدیرعامل پادرو با اشاره به چالش‌های زیرساختی موجود در شبکه ارتباطی کشور توضیح می‌دهد: «بخشی از مسائلی که امروزه در لایه زیرساخت با آن مواجهیم، به نوسان‌های شبکه، حوزه فیلترینگ، چالش‌های تامین پایدار انرژی و برق، فرسودگی بخشی از تجهیزات و همچنین نیاز مبرم به ابزارهای کارآمدتر و به‌روزتر بازمی‌گردد. مسئله اصلی این است که شبکه ارتباطی نیازمند توسعه همه‌جانبه است.»

ضرورت خروج از قیمت‌گذاری دستوری

پورپزشک با نگاهی به ساختار بازار ارتباطات کشور و چالش‌های اپراتورها می‌افزاید: «باید بپذیریم که توسعه شبکه یک الزام غیرقابل‌انکار است. اپراتورها باید شبکه را توسعه دهند و از این شبکه توسعه‌یافته و مدرن، به عنوان اهرمی برای بهبود خدمات و در نتیجه جذب مخاطب و افزایش سهم بازار خود استفاده کنند. با این حال، به دلیل ساختارهای خاص بازار زیرساخت اینترنت و مخابرات در کشور که حول چند ارائه‌دهنده اصلی شکل گرفته است، پویایی رقابتی به شکل ایده‌آل آن وجود ندارد.»

او با تاکید بر درک شرایط اپراتورها تصریح می‌کند: «من چالش‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های رقابتی که اپراتورها در سالیان گذشته با آن دست‌وپنجه نرم کرده‌اند را درک می‌کنم. اما از منظر کاربر نهایی، این سوال منطقی مطرح است که چرا هزینه عدم توازن در بازار و فقدان یک نظام منعطف قیمت‌گذاری در گذشته، باید اکنون به شکل اصلاح تعرفه‌ها به صورت یکباره پرداخت شود.»

شفافیت مالی و گذار از «نگهداری» به «توسعه»

بنیان‌گذار پادرو در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع فناوری‌های جدید و صورت‌های مالی شرکت‌های ارتباطی اشاره کرده و می‌گوید: «اگر ما نیازمند سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت هستیم، ورود به فناوری‌هایی مانند نسل پنجم اینترنت (5G) باید نمود عملی و کارکردی داشته باشد. انتظار می‌رود این موارد به ارتقای واقعی و قابل‌اندازه‌گیری کیفیت شبکه منجر شوند.»

او با اشاره به صورت‌های مالی منتشرشده از سوی اپراتورها ادامه می‌دهد: «متاسفانه به خاطر برخی دلایل بررسی صورت‌های مالی عمومی نشان می‌دهد که درآمدهای سالیان گذشته بیشتر صرف هزینه‌های عملیاتی و نگهداری وضع موجود شده است تا توسعه زیرساخت‌های جدید. تغییر این رویه نیازمند یک بازنگری جدی در مدل‌های سرمایه‌گذاری است.»

تامین مالی از بازار سرمایه؛ راهکار جایگزین اپراتورها

پورپزشک در پایان این گفت‌وگو، راهکار عملیاتی برای خروج از چرخه فعلی را استفاده از ابزارهای نوین مالی می‌داند و به پیوست می‌گوید: «منطق اقتصادی ایجاب می‌کند که اپراتورها برای توسعه زیرساخت‌های خود ابتدا سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام دهند. این سرمایه‌گذاری لزوما نباید از جیب مصرف‌کننده تامین شود. مدل‌های متنوعی برای تامین مالی پروژه‌های کلان ارتباطی وجود دارد.»

مدیرعامل پادرو معتقد است: «پس از آنکه اپراتورها با استفاده از این روش‌های تامین مالی، زیرساخت‌های خود را توسعه دادند و خدمات بهتری ارائه کردند، می‌توانند از این بهبود کیفیت برای فروش خدمات پیشرفته‌تر و گرفتن سهم بازار بیشتر استفاده کنند. در چنین شرایطی، اصلاح تعرفه‌ها در یک بازار رقابتی و متوازن، با رضایت کاربران همراه خواهد بود و بازدهی مالی شرکت‌ها نیز به شکل پایداری افزایش خواهد یافت.»