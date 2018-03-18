کشته شدن بیش از۱۵۰۰ نیروی کُرد از زمان تجاوز نظامی ترکیه به عفرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، رامی عبدالرحمن مدیر مرکز موسوم به دیدبان حقوق بشر وابسته به مخالفان سوری اعلام کرد که از زمان آغاز حمله نظامیان ترکیه به شهر عفرین سوریه طی دوماه گذشته دست کم ۱۵۰۰ نیروی کُرد کشته شده اند.

وی در ادامه افزود: اکثریت کُردها طی دو ماه گذشته در این شهر در پی حملات هوایی و توپخانه ای نظامیان ترکیه کشته شده اند.

تجاوز نظامی ترکیه به خاک عفرین در ۲۰ ژانویه گذشته در چارچوب عملیات موسوم به شاخه زیتون آغاز شد که به دنبال آن تاکنون بسیاری از غیر نظامیان ساکن این شهر یا کشته و مجروح شده و یا به شهرهای دیگر گریخته اند.

رامی عبدالرحمن تاکید کرد که در این مدت دست کم ۴۰۰ تن از عناصر گروه های تروریستی هم پیمان ترکیه کشته شده اند. ارتش ترکیه نیز اعلام کرده که ۴۶ تن از نظامیانش در درگیریهای عفرین کشته شده اند.