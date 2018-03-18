امسال حداقل ۵ هزار فرصت شغلی در آبادان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، عامر کعبی ظهر امروز یکشنبه در آخرین جلسه شورای اداری شهرستان آبادان که در محل گلزار شهدا برگزار شد، با بیان اینکه در سال ۹۶ حداقل پنج هزار شغل در این شهر ایجاد شده، افزود: اشتغال ایجاد شده در این منطقه به صورت ویژه مخصوص افراد بومی است. به طور حتم افرادی که از بیرون به شهر آبادان وارد می شوند، جهش قابل لمسی را در فعالیت های عمرانی انجام شده در سطح این شهر مشاهده می کنند.

وی ضمن اشاره به مشوق های گمرکی در قالب بخشودگی عوارض در منطقه آزاد اروند اظهار کرد: تفاهمنامه هایی میان سازمان منطقه آزاد اروند و برخی وزارتخانه ها منعقد و اجرا شده که در بخش های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و نفت این اقدامات بیشتر و ملموس تر بوده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به طور حتم فعالیت هایی که دو بخش عمرانی و اشتغالزایی در سال جاری با حمایت مسئولان پیگیری و اجرایی شد، در سال ۹۷ نیز ادامه خواهد داشت.

کعبی با اشاره به حجم بالای خسارت های به جای مانده از جنگ تحمیلی در آبادان گفت: تمامی تلاش خود را برای رفع این مشکلات با حمایت مسئولان و صبر و همراهی مردم به کار می بریم.