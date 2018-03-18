روسها: در نبود شواهد، قطعا به «پوآرو» نیاز داریم!

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت روسیه در انگلیس امروز دوشنبه در پیامی توئیتری به اتهام زنی های مکرر لندن علیه این کشور واکنش نشان داد.

سفارت روسیه در انگلیس در این پیام نوشته است: در نبود شواهد، قطعا به «پوآرو» نیاز داریم!

این در حالیست که بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس ساعاتی پیش در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی بار دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را متهم کرد که سال ها است گاز سمّی مهلک مورد استفاده در مسمومیت جاسوس دوجانبه روس‌تبار مقیم این کشور را انباشته کرده تا بتواند از آن در دیگر کشورها نیز استفاده کند!

وی در ادامه با متهم کردن مسکو به دروغ گوئی در این باره گفت که قرار است فردا دوشنبه گروهی از کارشناسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی (OPCW) برای بررسی نمونه گاز مهلک استفاده شده در ماجرای «سالزبری» به این کشور بیایند.

گفتنی است تنش‌ها از روز چهارم مارس و همزمان با مسمومیت «سرگئی سکریپال» جاسوس دوجانبه سابق و دخترش بالا گرفت.

انگلیس با نشانه گرفتن انگشت اتهام خود به سمت روسیه، ضمن تعلیق روابط دیپلماتیک در سطوح بالا، ۲۳ دیپلمات روس را اخراج کرد- اقدامی که ساعاتی پیش با مقابله‌به‌مثل مشابه مسکو همراه بود.

لازم به ذکر است، «گاوین ویلیامسون» وزیر دفاع انگلیس دو روز پیش و در اوج تنش های دیپلماتیک میان لندن- مسکو، اقدام به فحاشی علیه روسیه کرد و اعلام کرده بود: روسیه باید دهانش را بسته و گم شود!