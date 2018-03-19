۱۲ باب خانه عالم در استان قزوین در حال احداث است

مهدی شاه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات تملک دارایی و استانی ساخت ۱۲ باب خانه عالم در استان در حال اجراست.

وی اضافه کرد: این خانه ها توسط بسیج سازندگی که از تجربه خوبی برخوردارند ساخته می شود که از طریق اوراق اسناد واگذار شده است.

معاون اداری و مالی تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: در حال حاضر ۸۵ خانه عالم در استان داریم که توسعه آنها می تواند به اقامت روحانیون مقیم در مناطق مختلف استان و ترویج احکام دینی بسیار موثر باشد.

اجرای دو مجتمع فرهنگی در استان

شاه محمدی اضافه کرد: در اجرای طرح های عمرانی ساخت یک مجتمع فرهنگی و تبلیغی در شهرستان البرز با پیشرفت ۴۰ درصدی و یک مجتمع در آوج آغاز شده همچنین احداث یک کانون قرآنی در قزوین با پیشرفت ۱۰ درصدی در حال اجراست که تکمیل آنها بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

وی یادآورشد: با توجه به حوادث دی ماه و آسیب دیدن ساختمان تبلیغات اسلامی تاکستان برای مرمت و تعمیر این واحداقدام کرده ایم که بازسازی آن بیش از ۴۰۰ میلیون تومان هزینه لازم دارد.

معاون اداری و مالی تبلیغات اسلامی استان اظهارداشت: خوشبختانه برخی خیرین هم در این کار مشارکت کردند که برای ما ارزشمند است و در کنار ۱۰ میلیون تومان کمک مردمی مبلغ ۵۰ میلیون تومان هم از مرکز دریافت کردیم تا مرمت سرعت بگیرد.

۶۲ درصد اعتبارات عمرانی تبلیغات اسلامی تخصیص یافته است

شاه محمدی اضافه کرد: تمامی اعتبارات عمرانی سازمان به جز شهرستان آوج از طریق اوراق اسناد اسلامی که باید در سر رسید مربوطه که معمولا شش ماه بعد از سال جدید است به پیمانکاران پرداخت شود.

وی گفت: همچنین نجهیز دفتر ائمه جمعه در دستور کار است که در این راستا با اختصاص ۱۰ میلیون تومان خانه امام جمعه اسفرورین در دست اجراست.

شاه محمدی اضافه کرد: امسال حدود ۶۲ درصد اعتبارات عمرانی تبلیغات اسلامی اختصاص یافته که کافی نیست و اجرای طرح ها را با تاخیر مواجه می کند و در این زمینه مبادله موافقت نامه ها از طریق اوراق اسناد کمی مشکل ساز است که باید برای حل آن اقدام کرد.

ساماندهی نشکل های مردمی وابسته به سازمان در اولویت است

وی بیان کرد: یکی از کارهای ما در سال آینده ساماندهی مجامع، انجمن ها، شوراهای مذهبی و شورای مداحان و کتاب شهر است که با ساخت کانون فرهنگی و قرآنی امیدواریم با اسکان متمرکز این واحدها شرایط بهتری برای فعالیت این گروهها مهیا شود.

شاه محمدی اظهارداشت: یکی دیگر از برنامه های ما احداث دبیرستان پسرانه صدراست که در حال حاضر مدارس دخترانه و پسرانه در جوار همدیگر است که بدلیل استقبال خانواده ها از تحصیل فرزندان خود در این مدارس لازم است هم ظرفیت آن دو برابر شود و هم فضای مناسبی برای تحصیل دانش آموزان آن فراهم شود.

معاون اداری و مالی تبلیغات اسلامی استان قزوین اضافه کرد: مدرسه کنونی صدرا ظرفیت ۲۲۰ دانش آموز را دارد که با احداث دبیرستان جدید در ۴ هزار متر مربع مساحت زمینه پذیرش ۲۲۰ دانش آموز دیگر فراهم شده و شاهد فعالیت دو دبیرستان مستقل و آبرومند خواهیم بود.

وی اظهارداشت: از دیگر برنامه های سال آینده احداث دفتر تبلیغات اسلامی شهرستان قزوین است که درحال حاضر فعالیت این اداره در واحد استیجاری صورت می گیرد که امیدواریم با همکاری و مساعدت برنامه و بودجه استان این ساختمان احداث شود.

شاه محمدی اعتبار لازم برای این ساختمان را دو میلیارد تومان اعلام کرد.

املاک تبلیغات اسلامی سند دار می شود

وی در ادامه از سند دار شدن برخی واحدهای تبلیغات اسلامی خبرداد و اظهارداشت: شناسنامه دار کردن برخی از ابنیه تبلیغات اسلامی استان قزوین از دیگر برنامه هایی است که در سال آینده آن را عملیاتی خواهیم کرد.

معاون اداری و مالی تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: امسال با کمک دفاتر شهرستانی تعداد ۲۰ باب از واحدها و املاک متعلق به تبلیغات اسلامی استان سند دار شده که خانه های عالم نیز از آن جمله است.

وی گفت: پوشش بیمه ای ساختمانهای تبلیغات اسلامی در برابر حوادث غیر مترقبه بویژه آتش سوزی و زلزله هم در اولویت برنامه های ما قرار دارد.

بگفته شاه محمدی اداره کل تبلیغات اسلامی در استان قزوین دارای ۵ باب ساختمان است که دو باب آن استیجاری است.

معاون اداری و مالی تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: آموزش ضمن خدمت کارکنان از دیگر کارهایی است که با جدیت دنبال می شود و امسال ۱۴۰۰ ساعت آموزش برای ۳۰ نفر از کارکنان برگزار شده است.

وی اضافه کرد: این آموزش ها در بخش های عمومی، تخصصی، شغلی و برای بهبود کارآمدی نیروها برگزار شده و در سال آینده نیز با استفاده از ظرفیت آموزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و نیز استانهای همدان، البرز و زنجان این روند تداوم خواهد داشت.

شاه محمدی در ادامه گفت: برای افزایش اعتبارات سازمانی با مساعدت برنامه وبودجه استان اقدام لازم صورت گرفته و به طور متوسط با افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی اعتبارات روبرو بوده ایم.

وی بیان کرد: رایزنی برای حل مشکلات حقوقی زمین های املاک سازمانی بویژه اداره کل انجام شده و شاهد حل مشکل حقوقی عرصه آن هستیم.