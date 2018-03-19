قیمت مرغ در آستانه شب عید به ۸۸۰۰ تومان رسید/مرغ دولتی؛۶۲۰۰ تومان

مهدی یوسف خانی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش قیمت مرغ به ۸۸۰۰ تومان در مراکز خرده فروشی خبر داد و گفت: قیمت این کالا در عمده فروشی درب کشتارگاه به ۷۹۰۰ تومان و توزیع درب واحدهای صنفی به ۸۰۵۰ تومان رسیده است.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی افزایش تقاضا را دلیل بالا رفتن قیمت مرغ در بازار در آستانه شب عید عنوان کرد.

همچنین، حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از توزیع گسترده محصولات پروتئینی با قیمت مصوب در بازار برای تنظیم بازار شب عید خبر داده است.

به گفته وی، مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم ۵۸۰۰ تومان برای عمده فروشی ها و ۶۲۰۰ تومان برای مصرف کنندگان در حال توزیع در بازار است.