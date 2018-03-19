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۲۸ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۱۲

تمرین پایان سال پرسپولیس در حضور گرشاسبی

تمرین پایان سال پرسپولیس در حضور گرشاسبی

تیم فوتبال پرسپولیس آخرین تمرین امروز دوشنبه را در حضور سرپرست باشگاه آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پرسپولیس تمرین امروز دوشنبه را پس از دیدار و گفتگو با سرپرست باشگاه آغاز کردند. حمیدرضا گرشاسبی  صبح امروز در ورزشگاه شهید کاظمی حضور یافت و با کادر فنی و بازیکنان دیدار و گفتگو کرد. بازیکنان پرسپولیس پس از احوالپرسی با مدیریت باشگاه به انجام تمرین  مشغول شدند.

در این تمرین که از ساعت ۱۰:۲۰ دقیقه آغاز شد بازیکنان در زمین چمن زیر نظر مارکو مربی بدنساز پرسپولیس به گرم کردن پرداختند.

همچنین ملی‌پوشان، بازیکنان خارجی (رادوشوویچ، گادوین منشا و بشار رسن) و کریم باقری غایبان تمرین امروز هستند. محمد انصاری هم با نظر کادر فنی و کادر پزشکی به فیزیوتراپی پرداخت.

کد مطلب 4255433

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