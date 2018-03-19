تمرین پایان سال پرسپولیس در حضور گرشاسبی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پرسپولیس تمرین امروز دوشنبه را پس از دیدار و گفتگو با سرپرست باشگاه آغاز کردند. حمیدرضا گرشاسبی صبح امروز در ورزشگاه شهید کاظمی حضور یافت و با کادر فنی و بازیکنان دیدار و گفتگو کرد. بازیکنان پرسپولیس پس از احوالپرسی با مدیریت باشگاه به انجام تمرین مشغول شدند.

در این تمرین که از ساعت ۱۰:۲۰ دقیقه آغاز شد بازیکنان در زمین چمن زیر نظر مارکو مربی بدنساز پرسپولیس به گرم کردن پرداختند.

همچنین ملی‌پوشان، بازیکنان خارجی (رادوشوویچ، گادوین منشا و بشار رسن) و کریم باقری غایبان تمرین امروز هستند. محمد انصاری هم با نظر کادر فنی و کادر پزشکی به فیزیوتراپی پرداخت.