به گزارش خبرنگار مهر، رقیه کرمانیان در گردهمایی تشکل‌های مردم‌نهاد استان یزد اظهار داشت: طرح استانی آموزش تشکل‌های مردم نهاد با عنوان «همیاران حقوق کودک» در محله‌های استان یزد در حال انجام است و این طرح توسط تشکل‌های مردم‌نهاد با نظارت و مدیریت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری به صورت ابتکاری در استان یزد اجرا شده است.

وی با بیان اینکه این طرح در دو فاز آموزش تشکل‌ها و آموزش شهروندان در محله‌های استان در حال برگزاری است، بیان کرد: هر تشکل یک محله و منطقه در شهرستان‌های استان یزد را به مدت ۲۰ ساعت و یک دوره آموزشی زیر پوشش قرار داده است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: کودکان بی‌دفاع‌ترین افراد جامعه و بیشتر نیازمند حمایت هستند و بزرگترها می‌توانند به شخصیت‌دهی کودکان کمک کنند اما اغلب بزرگترها نسبت به حقوق و وظایف خود آشنایی ندارند به همین دلیل طرح همیاران حقوق کودک برای نخستین بار در کشور در استان یزد آغاز شده است.

اولویت اجرای طرح همیاران حقوق کودک با خانواده‌های ناآشنا با حقوق خود است

کرمانیان ادامه داد: تضییع حقوق کودک چه از طرف خانواده چه از طرف اجتماع به این دلیل است که کودکان با حقوق خود آشنا نیستند و یا اینکه جامعه و خانواده با حقوق کودک آشنا نیست بنابراین اگر این حقوق به آنها آموزش داده شود، بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی کاهش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: حقوق انسانی هر شخصی محترم و جزو حقوق طبیعی و ذاتی انسانی است بنابراین نیاز است آموزش‌هایی به افراد و خانواده‌ها داده شود و به همین منظور جلساتی را با خانواده‌ها و افراد مختلف داشته‌ایم که به طور عمده با حقوق خود آشنا نبوده‌اند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد بیان کرد: در همین راستا آموزش نحوه مددکاری همچنین مشاوره برای تشکل‌های مردم‌نهاد استان یزد انجام شده است.

همه محله‌های استان یزد زیر پوشش طرح همیاران حقوق کودک قرار می‌گیرند

وی با بیان اینکه نگاه در این طرح، استانی است و تنها به شهر توجه نشده است، افزود: همه نقاط استان در قالب این طرح زیر پوشش آموزش قرار گرفته‌اند بنابراین در این طرح تشکل‌هایی از تمام شهرستان‌های استان حضور دارند.

کرمانیان عنوان کرد: اگر می‌خواهیم فرهنگ جامعه اصلاح شود، باید همه موارد توسعه را به صورت همه‌جانبه مدنظر قرار دهیم از جمله توسعه حقوقی نیز در همین زمینه است بنابراین تشکل‌های مردم‌نهاد با آموزش‌هایی که فرا گرفته‌اند در نقاط مختلف استان حضور یافته و نسبت به آموزش حقوق کودکان و بررسی خشونت و آسیب‌های اجتماعی اقدام خواهند کرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد ادامه داد: استان یزد و مردم آن به عنوان دوستدار کودک مطرح هستند و گاهی مواقع همین دوست داشتن زیاد باعث بروز مشکلاتی برای کودکان می‌شود بنابراین منظور از حقوق کودک، تنها تضییع حقوق آنها نیست بلکه گاهی دوست داشتن بی‌مورد و بی‌جا نیز باعث بروز ناهنجاری‌هایی در کودکان می‌شود.

نیازسنجی در محله‌ها قبل از اجرای طرح

کرمانیان خاطرنشان کرد: با توجه به بررسی‌های انجام شده، تشکل‌های مردم‌نهاد با توجه به معضلی که در هر منطقه وجود دارد، به آموزش خواهند پرداخت به ویژه در این طرح روستاها و مناطقی که بیشتر آسیب دیده‌اند را تحت پوشش خواهند گرفت.

وی یادآور شد: پیش از آغاز آموزش، بررسی‌هایی صورت می گیرد تا آموزش بر اساس نیاز محله‌ها باشد به عنوان نیاز ممکن است محله‌ای بیشتر در زمینه بحث اعتیاد یا محله دیگری در زمینه طلاق و دیگر آسیب‌های اجتماعی نیاز به آموزش داشته باشد بنابراین آموزش‌ها بر اساس نیازسنجی انجام می‌شود.

کرمانیان ادامه داد: همچنین در طرح استانی آموزش تشکل‌های مردم‌نهاد، با عنوان همیاران حقوق کودک، نظرسنجی نیز از دیگر موارد مهم است که از خانواده‌ها و شهروندان صورت خواهد گرفت و نظرات آنها را در زمینه آسیب‌های اجتماعی و حقوق کودک و نحوه آموزش‌های فرا گرفته شده دریافت می‌شود.

شرکت ۴۱ مدرس از سراسر استان برای اجرای فاز اول طرح همیاران حقوق کودک

وی اظهار داشت: این طرح برای نخستین بار در کشور و در استان یزد آغاز شده و به صورت ابتکاری مربوط به استان یزد است.

کرمانیان افزود: در این طرح اردوهای آموزشی، جلسات کتابخوان همچنین دوره‌های مشاوره و آموزش مددکاری و پرسش‌ و پاسخ و آشنایی با قوانین برای تشکل‌های مردم نهاد برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر فاز اول این طرح آغاز شده و در سال آینده نیز به صورت گسترده‌تری ادامه خواهد داشت و در نخستین مرحله ۴۱ نفر از سراسر استان در این طرح شرکت کرده و با حضور در محله ها به آموزش شهروندان خواهند پرداخت.