کاپیتان تیم ملی کاراته فینالیست شد

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، علیاصغر آسیابری، کاپیتان تیم ملی کاراته ایران، در ادامه رقابتهای روز سوم بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا با برتری مقابل نماینده فلسطین به دیدار نهایی وزن ۸۴- کیلوگرم راه یافت.
آسیابری در مرحله نیمهنهایی به مصاف عبدالله الخطیب از فلسطین رفت و در حالی که با نتیجه ۳ بر صفر از حریف خود عقب بود، در لحظاتی پایانی کاراتهکا فلسطینی پنج اخطاره و هانسوکو(اخراج) شد تا نماینده کشورمان جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کند. نماینده کشورمان پیش از این در مرحله یکچهارم نهایی با نتیجه ۴ بر یک از سد عبدالله بابیکرا از قطر گذشته بود.
آسیابری تا ساعاتی دیگر در دیدار نهایی به مصاف محمد الجعفری، دارنده چهار مدال طلای آسیا و یک مدال طلا و دو مدال برنز جهان از اردن، خواهد رفت.
پیش از این در رقابتهای امروز، تیم کاتای تیمی بانوان ایران نیز با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینبالسادات حسینی پس از برتری مقابل تیمهای تایلند و فیلیپین، مقتدرانه راهی دیدار نهایی شده بود.
همچنین فاطمه زهرا سعیدآبادی در وزن ۵۵- کیلوگرم و مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم، دیگر نمایندگان ایران در روز سوم رقابتهای کاراته هستند که از ساعاتی دیگر به روی تاتامی خواهند رفت.
بعد از تیم کاتای دختران، علی آسیا بری کاپیتان تیم ملی کاراته هم به فینال بازی های آسیایی راه یافت.
به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، علیاصغر آسیابری، کاپیتان تیم ملی کاراته ایران، در ادامه رقابتهای روز سوم بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا با برتری مقابل نماینده فلسطین به دیدار نهایی وزن ۸۴- کیلوگرم راه یافت.
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