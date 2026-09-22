کاپیتان تیم ملی کاراته فینالیست شد

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، علی‌اصغر آسیابری، کاپیتان تیم ملی کاراته ایران، در ادامه رقابت‌های روز سوم بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا با برتری مقابل نماینده فلسطین به دیدار نهایی وزن ۸۴- کیلوگرم راه یافت.



آسیابری در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف عبدالله الخطیب از فلسطین رفت و در حالی که با نتیجه ۳ بر صفر از حریف خود عقب بود، در لحظاتی پایانی کاراته‌کا فلسطینی پنج اخطاره و هانسوکو(اخراج) شد تا نماینده کشورمان جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کند. نماینده کشورمان پیش از این در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۴ بر یک از سد عبدالله بابیکرا از قطر گذشته بود.



آسیابری تا ساعاتی دیگر در دیدار نهایی به مصاف محمد الجعفری، دارنده چهار مدال طلای آسیا و یک مدال طلا و دو مدال برنز جهان از اردن، خواهد رفت.



پیش از این در رقابت‌های امروز، تیم کاتای تیمی بانوان ایران نیز با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینب‌السادات حسینی پس از برتری مقابل تیم‌های تایلند و فیلیپین، مقتدرانه راهی دیدار نهایی شده بود.



همچنین فاطمه زهرا سعیدآبادی در وزن ۵۵- کیلوگرم و مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم، دیگر نمایندگان ایران در روز سوم رقابت‌های کاراته هستند که از ساعاتی دیگر به روی تاتامی خواهند رفت.