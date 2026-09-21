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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۳

حجت الاسلام ماندگاری: امت ایران امروز بیش از همیشه پای کار انقلاب است

حجت الاسلام ماندگاری: امت ایران امروز بیش از همیشه پای کار انقلاب است

رشت- استاد حوزه و دانشگاه با اشاره بر ضرورت تقویت انسجام اجتماعی، گفت: امت ایران امروز بیش از همیشه پای کار انقلاب است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی ماندگاری در بازدید از قرارگاه رسانه ای شهید نائینی رشت با اشاره به مفهوم «بعثت امت» در قرآن اظهار کرد: در منطق قرآن، زمانی که امام و امت در مسیر اقامه حق و اعتلای کلمه توحید با یکدیگر همراه شوند، وعده الهی محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیامبران الهی برای هدایت انسان‌ها مبعوث شدند، افزود: در طول تاریخ، پیامبران بسیاری برای هدایت مردم مبعوث شدند، اما در بسیاری از مقاطع، امت‌ها همراهی لازم را نداشتند و در برابر ظلم و باطل ایستادگی نکردند.

ماندگاری ادامه داد: در دوران انقلاب اسلامی، امت ایران در کنار امام خمینی(ره) و پس از آن در کنار رهبر انقلاب، در مسیر مبارزه با ظلم و دفاع از ارزش‌های دینی و ملی وارد میدان شد و این حضور را می‌توان جلوه‌ای از «امت بعثت‌پذیر» دانست.

دفاع مقدس؛ جلوه‌ای از حضور امت در کنار امام

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به دوران دفاع مقدس گفت: یکی از جلوه‌های مهم حضور مردم در کنار امام و رهبری، دوران هشت سال دفاع مقدس بود که در آن، رزمندگان در عرصه‌های مختلف از کشور دفاع کردند و بسیاری از آنان به شهادت رسیدند یا به مقام جانبازی و آزادگی نائل شدند.

وی با اشاره به خاطرات خود از دوران دفاع مقدس افزود: شهید محمدعلی نائینی بر ثبت و انتقال خاطرات شفاهی رزمندگان تأکید داشت و در همین راستا جلساتی برای بیان خاطرات دوران جنگ برگزار شد که با تحولات بعدی و جنگ ۱۲ روزه ادامه این مسیر با وقفه مواجه شد.

ماندگاری با بیان اینکه مردم ایران در مقاطع مختلف در صحنه حضور داشته‌اند، گفت: امروز نیز باید این سرمایه اجتماعی و روحیه حضور و مسئولیت‌پذیری مردم مورد توجه قرار گیرد.

حجاب با رویکرد فرهنگی و جذب حداکثری دنبال شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع حجاب و ضرورت تقویت انسجام اجتماعی اظهار کرد: در نگاه دینی، توجه به وحدت و همبستگی اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد و جامعه اسلامی باید بتواند با وجود تفاوت دیدگاه‌ها، بر محور مشترکات و منافع عمومی با یکدیگر همکاری کند.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: در موضوع حجاب نیز نباید افرادی را که با پوشش متفاوت در جامعه حضور دارند از میدان کنار گذاشت؛ بلکه باید با رویکرد فرهنگی، گفت‌وگو، تبیین و رفتار مناسب، زمینه توجه بیشتر آنان به ارزش‌های دینی را فراهم کرد.

ماندگاری با تأکید بر ضرورت «جاذبه حداکثری و دافعه حداقلی» گفت: برخی افراد ممکن است از روی غفلت یا ناآگاهی با برخی احکام و ارزش‌های دینی فاصله گرفته باشند؛ بنابراین باید با تذکر مناسب، تبیین و رفتار اخلاقی، زمینه اصلاح و بازگشت آنان را فراهم کرد.

ضرورت تقویت وحدت میان مردم با سلایق مختلف

وی با اشاره به نگاه تمدنی اسلام تصریح کرد: قرآن کریم در دعوت به وحدت، بر مشترکات تأکید دارد و جامعه نیز برای عبور از مشکلات نیازمند تقویت همبستگی و پرهیز از دامن زدن به اختلافات است.

ماندگاری ادامه داد: باید تلاش کنیم همه گروه‌ها و اقشار جامعه با وجود تفاوت در سلیقه‌ها و دیدگاه‌ها، بر سر موضوعاتی مانند حفظ کشور، امنیت، منافع ملی و دفاع از خانواده و جامعه در کنار یکدیگر قرار گیرند.

خبرنگاران؛ راویان دقیق واقعیت‌ها

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه با اشاره به جایگاه رسانه و خبرنگاران اظهار کرد: شغل خبرنگاری و رسانه، مسئولیتی مهم در تبیین واقعیت‌هاست و خبرنگاران باید اخبار را دقیق، درست و مطابق واقعیت به مردم منتقل کنند.

وی افزود: اگر رسانه‌ها اخبار را دقیق و حرفه‌ای منعکس کنند، جامعه می‌تواند میان واقعیت‌ها و روایت‌های نادرست یا تحریف‌شده تمایز قائل شود.

ماندگاری با اشاره به نقش رسانه‌ها در شرایط جنگ شناختی گفت: خبرنگاران باید ضمن انعکاس اقدامات و خدمات، مطالبه‌گری صحیح و حرفه‌ای را نیز دنبال کنند و اجازه ندهند واقعیت‌ها تحت تأثیر روایت‌های نادرست قرار گیرد.

وی تأکید کرد: خبرنگاران باید در انعکاس اخبار، دقت و صداقت را سرلوحه کار خود قرار دهند و واقعیت‌ها را همان‌گونه که هستند برای مردم روایت کنند.

تأکید بر نقش رسانه در جهاد تبیین

ماندگاری با اشاره به آیات قرآن درباره رسالت پیامبران در ابلاغ و تبیین پیام الهی گفت: رسانه‌ها در عرصه تبیین مسئولیت مهمی بر عهده دارند و می‌توانند با انتقال صحیح اخبار و اطلاعات، به افزایش آگاهی عمومی کمک کنند.

وی افزود: جامعه امروز بیش از گذشته به اخبار دقیق، روایت‌های مستند و تحلیل‌های مسئولانه نیاز دارد و رسانه‌ها باید در این مسیر از انتشار اطلاعات نادرست و روایت‌های غیرمستند پرهیز کنند.

استاد حوزه و دانشگاه در پایان با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی و تقویت همبستگی اجتماعی گفت: باید تلاش کنیم سرمایه اجتماعی، روحیه مسئولیت‌پذیری و حضور مردم در عرصه‌های مختلف تقویت شود و رسانه‌ها نیز در این مسیر می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند.

کد مطلب 6954383

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